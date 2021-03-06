日本夜店超瘋狂吸金比賽之夜　富婆帶成袋現金撐場　輸咗即毆牛郎

撰文： 東京畫報 最後更新日期： 2021-03-06 09:30

日本牛郎算是一個挺特別的職業，牛郎又叫「男公關」，屬於合法職業。最近「夜之帝王」的日本第一牛郎羅蘭，做營銷做的飛起，大家也都開始了解這個行業。

別的不說，賺錢絕對是一流。對普通人來說賺100萬要多久？1年？10年？有的人可能要花一輩子的時候才能賺夠。但是羅蘭僅僅用了3小時就賺180萬。而他們主要的工作內容就是陪客人喝酒聊天，讓客人輕鬆愉快，靠客人點酒來賺錢。

之前我們一直關注牛郎的生活是怎樣的，但報姐好奇，那些瘋狂給牛郎砸錢的富婆究竟是何方神聖？

日本牛郎店超瘋狂吸金比賽之夜 富婆鬥燒銀紙：「銀紙不過是廢紙」（點圖繼續閱讀）▼▼▼

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雖然感覺mana桑說的話看起來不符合主流價值觀，但是對她這種階層的人來說她這樣還挺好的。不玩毒不賭博不惹事，就是想和嘴甜相貌好性格討喜的男人在一起，然後一個出錢一個賣藝。

這可比追星快樂多了，給偶像打榜買奢侈品，沒準下次禮物就出現在偶像地下女友手裏。但是在牛郎店裏，能摸到偶像還可以被捧着就像女朋友一樣，這兩人看起來還有點甜。

其實說這麼多也沒別的意思，就是，我有個朋友想要去日本應聘，知道路子的人可以給我聯繫方式嗎？我給他。

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