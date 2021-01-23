愈瞓愈累似被打　翻睇深夜CCTV發現詭異目光　元兇竟然係佢

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-01-23 08:00

一覺好好的睡眠可以令倦意全消，不過外國一位女網民卻覺得愈睡愈累，甚至每天如是，遂在床邊裝設閉路電視鏡頭，希望能找出箇中真相，結果鏡頭拍到的畫面令人嚇一跳，然後得啖笑！

在片主深夜熟睡期間，在一片漆黑的房間內，突然有對發光的眼睛，其後愈走愈近。（影片截圖）

閉路鏡頭直擊全過程逐格睇▼▼▼

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該女網民susieandmollie在TikTok分享閉路電視鏡頭拍下的影片，只見她在深夜熟睡期間，在一片漆黑的房間內，突然有對發光的眼睛，其後愈走愈近。看得令人毛管戙之際，「元兇」終於露出真面目，原來是其愛貓Ginger走到她身邊不斷出掌揍她，更由晚上11時一直打凌晨3時，相信就是這樣令她睡完仍覺很疲累。

影片在網上爆紅，至今已超過26萬次觀看，近4萬個讚好，很多貓奴都現身說法，指自己同樣被主子狂揍一整晚；但亦有人分享一個特別的經歷，只要貓貓聽不到他們的呼吸聲，就會弄醒確保奴才還在生存。

同場加映：貓貓狗狗在主人不在時，總會做出一些奇怪事，內地就有一對哈士奇，聽見主人回來時立即關電視扮乖！【按下圖逐格睇▼▼▼】

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同場加映：除了哈士奇，原來牧羊犬都是小妹妹的神隊友！