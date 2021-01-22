台網紅「大胃王丁丁」被指性侵男性友人　深夜IG回應：我處之泰然

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-01-22 18:30

擁有近80萬訂閱數的台灣人氣YouTuber大胃王丁丁，最近被網友PO文爆料「性侵未遂」，丁丁本人也在21日凌晨作出回應。

1月19日，一名網友在Dcard上發出一篇標題為「那天差點被一個youtuber強姦」的文章，內容描述原PO在2019年末，與某YouTuber「A男」約好一起逛街，雖然原PO對A男頗有好感，但因覺得對方為公眾人物，兩人差距太大，所以一直沒有交往，沒想到原PO借宿A男家，卻差點被A男性侵……

點擊放大瀏覽原文及其後貼出的A男照片👇👇👇

+ 3 + 3 + 3

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

雖然原PO最後在堅持拒絕的情況下，沒有被性侵，但是這起事件卻造成他極大的陰影，「目前還是吃著身心科的藥，與那天相比，我已經看開很多，但還是覺得很噁心。」該文在Dcard上引起熱烈討論，許多網友支持Dcard爆料者，「希望你要記住不是你的錯」、「希望你早日走出陰影」、「原po加油」、「不能姑息」；但也有網友認為「在沒有百分百的證據之前都留個50%的懷疑態度」。

Dcard網友在留言區猜測A男到底是誰，由於原PO有透露「他目前在YouTuber界內是很夯的公眾人物，特色就是……『很能吃！』」，加上原PO後續貼出一張他與A男的合照，網友紛紛猜測是YouTuber大胃王丁丁。

擁有近80萬訂閱數的台灣YouTuber「大胃王丁丁」👇👇👇

+ 7 + 7 + 7

對此，大胃王丁丁在21日凌晨於個人IG發文澄清：「關於謠言的不實抹黑，歡迎控訴者直接提告，只用影射不說出名字，規避指控的法律責任」，對於網友質疑為何要刪影片，丁丁也正面回應，「會刪影片是因為業配廠商想避免受到影響，因此而要求隱藏影片，我所有留言都沒刪除，沒做的事，我處之泰然。」

對於丁丁的聲明，有網友表示支持，「丁丁加油」、「支持你」、「一群人沒證沒據就在那邊亂噴人？」，也有網友認為「如果你認為不實指控，那你就替自己權益提告啊」。

延伸閱讀：

花666網購「可水洗提袋」得到紙袋2個！ 林進暴怒撕爛：X你媽

台中知名咖啡店驚傳「偷拍客人」！ 老闆道歉「已到警局自首」網友不買單

「交不到女友就去亞洲找」 白人男子把妹心法引眾怒：根本是貼標籤！

【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】