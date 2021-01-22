美國網紅被趕出印尼　收錢教人疫情中潛入峇里島　發文惹怒網民

撰文： 塔羅筆記 最後更新日期： 2021-01-22 21:06

「網紅」，顧名思義就是通過網絡社群的力量達到高知名度、路人熟知的程度。有些人韜光養晦，運用豐富的學理與知識得到關注；也有人利用獨闢蹊徑的言行舉止、譁眾取寵的浮誇表演來吸引眼球。而今天這位名為Kristen Gray的美國旅遊網紅，更是踢到鐵板！

旅行網紅過太爽 號召大家：「快來峇里島！」

根據外國媒體報道，旅行網紅Kristen Gray和她的女友Saundra於2019年搬到峇里島，計劃逗留六個月。但由於新冠肺炎（COVID-19）大流行的緣故，而延長了停留時間。從那時起，他們就一直以「數碼游牧民族」的身份旅居在島上，並在Instagram和TikTok上分享他們「桃花源的新生活」的內容。但是呀，Kristen Gray最近在Twitter上引起了大量的關注，因為她在其中描述了搬到峇里島的決定，是如何「改變一切」的……

亂說話害死當地LGBT社群 教人新冠疫情期間進入印尼 點擊瀏覽Kristen Gray的出事推文▼▼▼

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「這座島之所以令人讚嘆，是因為我們可以用很低的成本過上很好的生活。我以前在洛杉磯租一間工作室要1,300美元，現在一間屋只需要花400美元！」「我搬到峇里島有許多『好處』，其中包括『安全、低廉的生活成本、豪華的生活方式、對LGBT友善和峇里島黑人社群』。」

更誇張的是，Kristen Gray 還藉機大肆宣傳了她的電子書《我們的峇里島生活就是你的》（Our Bali Life is Yours），售價30美元，其中內容竟然包括「與我們的簽證代理人的直接連絡方式，並教你如何在新冠疫情期間進入印尼」！此外，Kristen Gray 的伴侶 Saundra在推文中表示，她們賺的錢是美元，她們向美國政府納稅。

超極品白目網紅 惹來整個印尼的憤怒

這一系列的推文在峇里島和整個印尼引起了憤怒，許多人批評Kristen Gray新冠肺炎肆虐期間鼓勵西方人湧入，並引起其他擔憂，怕峇里島進一步高檔化，犧牲當地人的利益。還有，她對峇里島的描述是「LGBT友善的」，這也使當地LGBT社群的人感到不安，因為當地人愈來愈擔心保守的印尼政府會通過國家批准的「扭轉性向治療」，該法案於去年提出，將強迫 LGBT 族群接受矯正治療。再者，其他峇里島的人不爽這位網紅炫耀她支付400美金租她的房子，但在峇里島的平均月薪也才約為177美元而已。

印尼移民局火大了 涉嫌違法的網紅被驅逐出境

她其實擁有有效的訪客許可證，可以在該國停留直到本月下旬；但是周二印尼當局證實，她將被驅逐出境，等待下一次航班就該離開。印尼法律和人權部峇里島辦公室負責人 Jamaruli Manihuruk 在給《Coconuts Bali》的一份聲明中說明：「Kristen Gray違反了許多移民法，包括『傳播可能使公眾不安的訊息』。而這位引起強烈關注的外國民眾，涉嫌透過販賣她的電子書並賺取關於前往峇里島的諮詢費來獲利，這違反了2011年的移民法，她會受到制裁。」

Kristen Gray被捕情形▼▼▼

因為網友們的強烈反彈，這位網紅關閉了她的Twitter和Instagram帳戶。但她表示抗議，她認為自己沒有犯罪、簽證也還沒到期，在印尼也沒有用印尼盾賺錢——單純只是發表了有關LGBT的聲明，因為LGBT事務而被驅逐出境罷了。但她還是已經被印尼移民局居留起來，等待被遣返回國了。

在峇里島也有發生其他類似的事，像是有許多白人沒戴口罩到處亂跑，又沒帶錢繳$7的罰金，於是被罰做25下伏地挺身，或是清掃街道。峇里島在本周內就已經有8860宗違例事件，多數集中在觀光地區！當地警察局長也說，80%違反防疫規定的人都是外國人，當地人叫他們「不乖的白佬」。

但是這些外國人，大部分覺得這樣的處罰是個笑話。或許改成若是沒錢，坐牢一天就會怕了？只能說這些外國人真的是讓峇里島居民感到頭很痛呀！

【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】