羽絨褸被巴士門夾實　韓女奮力跑20米慘遭輾斃　CCTV拍下駭人一幕

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-01-23 23:00

天氣轉冷，當然要多穿衣服保暖，惟上下車時最好多加留神。韓國京畿道日前發生罕見致命意外，1名身穿羽絨長褸的女子從巴士下車時，未注意到衣角被車門緊夾，她隨車奔跑約20米倒下，慘遭巴士的後輪輾斃。死者的弟弟表示，姊姊為了成為髮型師，每晚都留店練習至深夜，當天父親更買來電動滑板車，打算給愛女驚喜，未料禮物未送出，人卻已經不在世上。

韓國日前發生1宗交通致命意外，1名20多歲女子因羽絨褸被巴士門夾實，隨巴士急跑20米後慘遭輾過斃命。（JTBC影片截圖）

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韓國巴士一般由前門上車，後門下車，在周二（19日）晚上約8時半，京畿道坡州市1輛巴士停站，1名20多歲的女乘客下車時，巴士開動後才發現其羽絨長褸的衣角遭車門夾着，她只能拼命隨車向前跑，可惜車長和乘客都未有察覺，直至巴士駛前約20米，車長因巴士車身有不尋常震動而停下，惟女事主已當場遭輾過斃命。

警方調查後發現，事發時巴士後車門的感應器沒有啟動，司機亦未有確認乘客是否已安全下車，目前以涉嫌過失殺人而被起訴，案件仍待進一步調查。有韓媒事後實測，發現巴士車門無法感應厚2.5厘米或以下的東西，也不會自動彈開，才釀成今次慘劇。

女子因長褸被巴士車門緊夾，一度隨巴士急跑，其後被輾斃。（網上圖片）

死者弟弟接受傳媒訪問時難掩悲痛，指姊姊生前希望成為髮型師，所以每天都獨自留在店內並練習至深夜12時，甚至將薪金儲起，留作日後開店的資金。他又透露，父親為了鼓勵女兒追夢，在事發當天剛好買來電動滑板車作為驚喜禮物，可惜無法送到女兒手上，「如果有買車（給她），如果提早將電動滑板車送給她……爸爸對那天發生的一切都感到很後悔」。

（綜合）