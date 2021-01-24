婚禮小卡除紀念外還有「隱藏用途」？　網民：就是收據的意思！

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-01-24 13:47

許多人結婚會印製「婚禮小卡」，讓親朋好友帶回家留念，但有網友不解明明最後會被扔進垃圾桶，為甚麼新人和賓客都喜歡擺放拿取，讓他好奇婚禮小卡有甚麼用途，對此過來人指出，婚禮小卡其實有「記帳功能」。

樓主在「Dcard」發文表示，前幾天表哥結婚，接待處有放幾張婚紗照的小卡，媽媽看到就拿了幾張放進包包內，他就問說「妳拿了最後不是會進到回收桶裏面，那既然這樣妳幹嘛還拿」，媽媽回應這是一種紀念。

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不過，樓主也統整出疑惑並發文詢問網友，第一「為何新婚夫妻都喜歡印小卡」，第二「明知小卡最後的命運很有機會進到垃圾桶，但還是要發」，第三「明知小卡拿了會亂放，但還是要拿」，還是說其實多數人拿了小卡會真的收藏起來。

貼文一出，網友們留言回應：

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新郎承諾7.8萬利市 結婚日反口變1.1萬 新娘爆哭拒下車（01熱話製圖）

河南一對新人在結婚時，因「下車禮」而弄得不歡而散，男方由本來承諾支付6.6萬元人民幣（下同，約7.8萬港幣），反悔大減至1萬元人民幣（約1.1萬港幣），令新娘失望透極，「這婚不結了，開車走吧！」

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早前內地流傳兩大財團的兒子和女兒成婚，婚禮不但出動到直升機和名車，婚宴每圍叫價約6.8萬人民幣（約8萬港元），賓客飲用的礦泉水亦要近每支300人民幣（約355港元），整場婚禮埋單要花近億元。

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