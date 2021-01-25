韓星爸差別對待子女掀熱議　女兒須守7點半門禁　遲回家遭剃光頭

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-01-25 09:30

家長們管教子女的方式各有不同，但對孩子太嚴厲，很容易物極必反。韓國1名男星最近帶同子女在電視節目分享育兒心得，女兒表示父親對哥哥管教寬鬆，對自已卻非常嚴厲，甚至曾定下晚上7時半的門禁，她曾數次遲回家，竟被父親直接剃光頭，引來韓國網民熱議。

韓星李萬福在節目上大談育兒經，女兒則直言父親對哥哥較縱容，對自己卻很嚴格。（YouTube「KBS N」截圖）

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韓國電視節目《您儘管問》（又稱《隨便問甚麼》）每集都會邀請市民，在節目上分享生活困擾，主持人李壽根和徐章勳分別擔當聆聽者和給予意見的角色。90年代偶像團體「INK」成員李萬福日前與子女上節目，其間女兒透露父親的「虎爸」性格，坦言不滿他對哥哥較縱容，對自己卻異常嚴格，自幼感到被差別對待。

節目貼出女兒被剃光頭後的照片，落寞背影引來網民同情。（YouTube「KBS N」截圖）

李萬福表示，過去曾規定女兒必須在晚上7時半前回家，9時上床睡覺。女兒隨即憶述，指自己曾有數次超過門禁時間才回家，未料父親一怒之下，直接剃她光頭，2名主持人聽後也大嚇一跳。

不過，李萬福也知道其管教方式過於嚴格，解釋因為自己由嫲嫲撫養成人，思想較保守，覺得對女兒必須較嚴厲，但他在剃頭髮的翌日便非常後悔，並買了1頂假髮給女兒，向她道歉。

節目播出後，許多網民批評李萬福的育兒方式太厲厲，留言指「也管太嚴了吧」、「強制剃頭根本就是暴力了」、「還以為是60年前的故事」、「現代社會還會發生這樣的事？」。

韓國1名患直腸癌第4期的30歲男子去年年中在同一節目分享抗癌故事，後來他出專輯圓夢，感動不少網民，可惜不久其YouTube頻道卻公布他離世的消息，讓人痛惜。

韓國一名患直腸癌第4期的3男子去年5月在電視節目一圓心願，並近2年的抗癌故事，節目播出後引起網民關注。（YouTube「KBS N」截圖）

直至7月31日，李建明的YouTube頻道上傳影片，指他已離開人世。（YouTube「박킷리스트」截圖）

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