德州媽媽沒有崩潰｜厭世媽出書苦中作樂　製育兒辛酸meme圖爆紅

【德州媽媽沒有崩潰／育兒／Meme】編按：居於德州育有兩名小孩的媽媽，以幽默方式分享育兒的苦與樂，更用古典名畫製作二創圖，瞬間引起其他媽媽的共鳴，在網絡上爆紅。

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每次有沒小孩的朋友問我：「當父母最辛苦的是什麼？」我一定會回：「我已經三年沒睡飽了。」每天在小孩的哭聲中睜開眼，知道這漫長的一天已拉開序幕，不管有多不情願，都要起床面對。

間歇性斷食可以減肥，間歇性睡眠讓你更累。

白天小孩睡著，做不完的家務已經排好隊等在旁邊。晚上小孩睡著，我報復性熬夜想拿回一點自己的時間。半夜小孩睡睡醒醒，我還會忍不住起來檢查他的呼吸。有幾次累到直接斷電，眼睛睜開後看著小孩想說你是誰？

當媽以後打瞌睡的次數，比當學生時還要多。我早就不在乎美容，我需要的是美容覺。

你問我開不開心？等我睡飽再回答你。

（以上是《德州媽媽沒有崩潰：早安！今天又是被迫營業的一天》的內容節錄）

書名：《德州媽媽沒有崩潰：早安！今天又是被迫營業的一天》，作者：Mumu（時報提供）

作者簡介：Mumu

1988年生，婚前是一位唸文學與藝術的科班文藝女青年，婚後與先生定居美國，生完小孩後被勞改成厭世媽媽。育有神獸兄妹-破壞王賊粒與吃貨米米。

在2020年疫情期間，跟孩子們困在家裡被逼入絕境，用古典西洋名畫二創出〈厭世媽媽哏圖〉而引起熱烈迴響。擅長苦中作樂、現階段致力於勸導大家不要高標化母職。

出版社：時報出版

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