孩子不戴口罩趴地玩　港媽粗口咆哮當教仔　鄰居開門見這幕嚇呆

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-01-23 15:00

「有時真係好想了解下，點解呢對父母要生仔？」有網民日前在facebook發文指，居住大廈同層有1個4人家庭，疫情下兩孩子經常不戴口罩在走廊玩耍，甚至趴地，而媽媽亦只懂咆哮式粗口罵兒，不料樓主有日打算拍下他們玩樂情況時，卻看到嚇人一幕。

樓主丈夫忍不住將電話伸出去走廊打算拍下情況，結果即時嚇一嚇，只見鄰居的兒子踏上一部單車，3分1的身體伸出走廊的窗外。（fb「生仔要考牌系列）圖片）

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該網民投稿至fb專頁「生仔要考牌系列」，指同層有1個4人家庭，哥哥約4歲，妹妹則剛學行，爸爸多外出工作，平時只有媽媽1人照顧小朋友，但不時都聽到她咆哮式地用粗口罵孩子。疫情開始後，2位小朋友每日都會不戴口罩下，在走廊流連玩耍，媽媽亦不會特別看管，「（孩子們）成日都趴喺我門口裝（𥊙）入嚟，所以佢趴地下唔係第一日嘅事」，而且一玩就玩全日，可能吃飯才會回家。

早前樓主丈夫忍不住將電話伸出去走廊打算拍下情況，結果即時嚇一嚇，只見哥哥踏上一部單車，3分1的身體伸出走廊的窗外。樓主見到此情此景，因怕大聲叫反嚇倒他，唯有立即出去拉他回來，並致電大廈主任聯絡其父母作提醒。樓主在帖文中不禁慨嘆，「有時真係好想了解下，點解呢對父母要生仔？生咗又唔教，剩係識得鬧，鬧都算，仲要用粗口鬧！」

帖文隨即引起網上熱議，不少網民都批評該媽媽是「放養」孩子，曲線嘲諷「個仔乖到咁，個呀媽都咁放心畀佢周圍玩，佩服！」，質疑「呢啲年紀點可以離開視線範圍」。

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