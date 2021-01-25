食客豪畀1.1萬小費助餐廳員工渡難關　留字條：「Covid sucks!」

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-01-25 06:00

新冠肺炎對各國經濟造成巨大打擊，由於各地也有不同的防疫或禁足措施，飲食業生意大幅下跌。美國1間餐廳的員工就遇上好人好事，1名第2次光顧的食客享用早餐後，於單據留下「Covid sucks!（新冠肺炎爛透了！）」，並給予共1400美元（約10860港元）的小費，表明每位員工可獲200美元（約1550港元）。餐廳東主對事件感到難以置信，形容食客的舉動對員工意義重大。

美國1間餐廳早前收到食客給予的1400美元巨額小費，指明每名上班的員工可獲200美元。（fb「Notchtop Bakery & Cafe」圖片）

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事發上周三（20日），客人David去到位於美國科羅拉多州的「Notchtop Bakery＆Café」享用早餐。David吃過豐富早餐後，結帳時突然問侍應當日有多少人於餐廳工作，在繳付20.04美元（約155.4港元）的帳單時，竟在單據上寫上「Covid sucks!（新冠肺炎爛透了！）」，並給予共1400美元小費，表明上班的7名員工每人可獲200美元。

餐廳東主Nailya Khametvalieva對David的舉動感到非常驚訝，「這幾乎令所有服務員和廚師流下眼淚，你知道平常沒有人會想到廚師，他們覺得驚喜又震驚」。她又指，得知David為該區居民，而事發當日只是他第2次到餐廳光顧。

餐廳東主直言對巨額小費感到難以置信，一眾員工也表示小費對他們意義重大。（fb「Notchtop Bakery & Cafe」圖片）

David兩次光顧時也在餐廳上班的侍應Gloria Fuentes指，看到帳單的一刻實在難以置信，「當時我就像：『噢，我的上帝，我在做夢還是在發生什麼事情？』」。另一收到小費的侍應Jayme Johnson亦指，該筆小費對其家庭來說意義重大，「那是給我的200美元，也是給我丈夫和女兒的200美元，是我們需要的東西」。

東主Khametvalieva指，餐廳位於丹佛市郊的埃斯蒂斯公園（Estes Park, Denver），經營了近10年，主要靠州外旅客生意支持。不過受疫情影響，跨州旅遊的旅客大減，加上去年當地曾發生史上最大規模的山火，對生意造成巨大打擊。她說生意一直很艱難，但客人仍不斷表示支持，如部分未能到場光顧的客人會主動購買禮品卡，令她從未想過放棄，「我要感謝每個同情小店的人，他們有一顆寬容的心，一直非常友善對待我們，尤其是David」。

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