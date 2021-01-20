【新冠肺炎】抗疫前線醫生值勤間趴睡猝死　一睡不起原因令人心酸

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-01-20 14:30

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐全球，各國醫護人員仍然堅守前線，把握每分每秒治療病人。馬來西亞一名穿着防護衣的前線醫生，在當值期間累得趴在桌上睡着，就這樣一趴再沒有起來。照片引發全國關注前線醫護的情況，惟衛生當局指出該醫生並非死於勞累或新冠病毒，而是在數個月前被診斷出患有腦動脈瘤，代表着他在病患下仍堅守崗位。

馬來西亞一名穿着防護衣的前線醫生，在當值期間累得趴在桌上睡着，就這樣一趴再沒有起來，照片引發全國關注前線醫護的情況。（FB「Skuad Pengurusan Jenazah - SPJ Malaysia」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

「馬來西亞遺體處理隊伍」（Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia，SPJM）在facebook專頁上載一張照片，只見穿着全副裝備的抗疫前線醫生哈珊（Ali Noor Hassan），趴在桌子上睡着，連口罩、面罩及手套等都沒有除下，最後於睡夢中離世，這亦成為他人生中最後一張照片。帖文還指哈珊醫生於2018年加入隊伍，在疫情期間多次自願參與疫區執勤支援。

馬來西亞衛生總監丹斯里諾希山向當地傳媒證實了此事，並透露哈珊醫生並非死於勞累或新冠病毒，而是在數個月前被診斷出患有腦動脈瘤，他亦反駁國家醫療體系面臨崩潰一事。

哈珊醫生來自雪蘭莪州蕉賴敦胡申翁鎮，在雪州一間醫院服務，生前與妻子育有3名孩子，遺體已於昨日（19日）下葬。

（綜合）

【醫護穿防護衣12道關卡】（01製圖/影片截圖）

+ 9 + 9 + 9