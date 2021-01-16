好人好事｜女子追巴士跌電話　暖男執起追車歸還　網民：嫁畀佢啦

遺失電話有多慘？想想也覺得痛苦，但並非每個人都失而復得。有北區街坊最近分享好人好事，表示今早（16日）目擊1名女子在追巴士時跌電話，站內另1名正候車男子立即撿起，並追車至燈口位，最終在車長的協助下，成功將電話物歸原主，引來大批網民讚賞。

有北區街坊分享好人好事，指事發時目擊1名女子在追車途中跌電話，但她在不知情下登上巴士，後來1名熱心男子撿起電話，並追至燈位將其歸還。（示意圖 / Getty Images）

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有北區街坊在facebook群組「真‧上水粉嶺人大聯盟」發帖，稱今早8時許，當她乘坐的巴士駛至粉嶺欣盛苑時，看到1名女子在追巴士途中跌電話，但她毫不知情並登上巴士，後來1名仍在候車的男子見狀撿起電話，「追架巴士去到燈口敲門」。

巴士車長開門了解，並從男子手上接過電話，直至下一站停車時，特意走到巴士上層詢問是否有人遺失電話，終讓女乘客失而復得。樓主坦言，雖自己並非當事人，「但都好感謝執到電話嘅男仔」，又大讚車長非常友善，「人間有愛」。

男子拿着電話拔足狂奔，終在燈位將電話交給巴士車長，成功物歸原主。（資料圖片）

許多網民看後表示感動，稱讚該名男子和巴士車長的善心，「而家香港地竟然仲有啲咁好心嘅人，真係值得安慰」、「世上厚顏無恥之徒多其多，善心為懷亦不少」，又認為事件猶如愛情片故事情節，笑言「愛的故事上集」、「呢啲漫畫定劇集嘅劇情嚟，一段愛情就咁展開」、「應該要嫁畀佢啦喎」。

（fb群組「真‧上水粉嶺人大聯盟」）

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