食薯條打卡照引網民哄動　馬來西亞網紅超級身材　IG派福利

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-01-28 23:00

網紅的一舉一動都可以引起網民哄動！馬來西亞網紅瑋兒（IG：diorwynn）本身擁有超級身材，加上偶有性感風格的照片，因而吸納大量粉絲。早前她於吃麥當勞的時候亦都拍照分享，雖然只是日常生活的一部份，但照片構圖卻令網民為之一振！

瑋兒早前一張吃麥當勞的照片引來網民哄動。（IG「diorwynn」圖片）

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瑋兒在IG上有多達29.4萬名粉絲，人氣相當不錯，以身材而廣為人知的她亦都不時派福利，以清涼打扮打卡分享。除此之外，她亦間中會分享自己做運動時的照片，看來想要有健美體態，勤力才是最重要的！

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