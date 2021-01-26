贏周子瑜獲封世界最美　以色列名模自爆已同呢位超豪男友拍拖1年

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-01-26 12:30

奪下2020年「世界百大最美臉孔」（The 100 Most Beautiful Faces Of 2020）冠軍的以色列模特兒Yael Shelbia近日透露，自己已和美國億萬富翁Sumner Redstone的孫子Brandon Korff交往一年，兩人感情穩定。

2017已上榜百大最美臉孔 2020終勝過周子瑜奪冠 點擊瀏覽Yael Shelbia美照及與超豪男友Brandon Korff的合照👇👇👇

+ 12 + 12 + 12

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

現年19歲的Yael Shelbia其實在2017年就入榜百大最美臉孔，當時排名17，後來成績也越來越好，在2019年僅次藝人周子瑜位居第2，更在2020年直接衝到冠軍。而外界對Yael Shelbia的感情生活也充滿好奇，她近日透露，自己已經和Brandon Korff交往一年，兩人關係相當穩定。

根據外媒綜合報道，現年36歲的Brandon Korff來頭可不小，他的祖父Sumner Redstone是億萬富翁，不但是名成功的企業家，還是媒體巨頭。Sumner Redstone的身家也相當嚇人，有媒體於2020年估算，高達約30億美元。而Brandon Korff的身價雖然沒有太多相關資料，但他擁有祖父公司「全美娛樂（National Amusements）」董事的頭銜。

【相關圖輯】全球百大美女排名出爐 Lisa@BlackPink僅得第二輸畀以色列超模（點圖看十強排名）👇👇👇

+ 4 + 4 + 4

延伸閱讀：

大馬網紅「清純如蒸餾水」被封國民女友 讀書時期兼職幫補家計

女警甜笑擋雨樣貌神似黑嘉嘉 全場暴動：願意為了妳被逮

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】