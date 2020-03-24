烏克蘭模特兒網紅曬長腿　寫真索爆五官夠標緻　仙氣IG勁多靚相

烏克蘭是不少男性夢想中的天堂，皆因很多人都說當地美女如雲。不過烏克蘭美女不止來自首都基輔，第四大城市第聶伯羅（Dnipro）一樣令人目不暇給！網紅兼模特兒Irina Sivalnaya就是來自該城，五官標緻之餘更擁有玲瓏浮凸的身材，拍出來的硬照既誘人亦不失個性！

Irina Sivalnaya是烏克蘭的模特兒兼網紅，五官標緻之餘亦有立體身材。（IG「dubnitskiy_david」圖片）

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Irina Sivalnaya的IG擁有14萬名粉絲，數字或許比不上其他網紅，但知名度早已衝出亞州，不少網民亦都認識這位烏克蘭美女代表。Irina Sivalnaya完美地表現了斯拉夫人血統的特點，一頭金啡色的長髮、深刻的輪廓、纖細的長腿等等。Irina Sivalnaya模特兒出身，擺姿勢拍寫真當然有返幾手。她在社交媒體上經常派福利及分享生活日常，當中不乏性感寫真！

她的家鄉第聶伯羅是烏克蘭第四大城市，也是旅遊度假勝地，當地好山好水好風光，有不少漂亮的湖光山色，例如當地最有名的「Taras Shevchenko Park」不時吸引遊客遊覽。

【熱話#同場加映2】（01製圖）

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