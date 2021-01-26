台女點34杯飲品　外賣員臨上樓向外賣「吐口水」　一翻膠袋極惡心

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-01-26 15:00

疫情下許多人習慣了叫外賣，但竟有外賣員幫客人「加料」。台灣桃園有女網民分享叫外賣的惡心經歷，她外賣點了一大堆飲品，原打算如果外賣員不想爬樓梯，她接電話可以下樓取餐，但外賣員沒打電話，更在外賣袋上「呸了兩口口水」才走上來。事件引起熱議，許多人大鬧外賣員惡心，但竟有人為外賣員護航，稱樓主不給小費又不到樓下拿要檢討。

樓主點了至少34杯飲品，原本打算外賣員來電可以下樓取餐。（fb群組「爆廢公社二館」圖片）

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樓主在fb群組「爆廢公社二館」分享，日前她買了一大堆飲品，從她上傳的賬單所見至少有34瓶，「我也承認是我自己懶惰出門就叫了外送」，但也沒堅持要外賣員爬上5樓，只要告訴她一聲，她一樣會下樓取餐。

樓主發現外賣員在外賣上吐口水。（fb群組「爆廢公社二館」圖片）

不過，該外賣員沒有打她電話，而是在餐袋上吐口水！樓主看App內地圖顯示外賣員快到時，就打開窗往下看，「看見他提着我的袋子，然後呸了兩口口水」之後才走上來。樓主雖然很氣，但沒有當場令外賣員難堪，「外賣員很辛苦但總會有幾個老鼠屎」，雖然超級生氣但又不知可怎辦，已經向熊貓客服投訴。

網民點睇：

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網民看完帖文大呼惡心，不過有人質疑樓主為何會發現外賣員在樓下吐口水，她隨即拍下窗口畫面，稱角度非常清楚，「而且附近都很安靜，連咳聲都聽得到我怎麼就聽不見他 「呸」的聲音？」

從樓主上傳的照片可見，透明膠袋上還沾了不少那個外賣員的口水，還有人着樓主不要衝動拿去丟，要先留着證據。客服其後通知樓主會退款，並致電稱會與該名外送員解約。

然而，有同為外賣員的網民就表示，樓主買了近10公斤飲品，「我覺得你可能也需要檢討一下自己」，應該先下樓等拿或備註說會給小費。而在外賣員角度，「飲料單、水單都會讓人很討厭，又重又難拿」，運氣不好還要爬樓梯，「我是不會吐口水這麼沒品，可是我一定給你一個超級臭臉」。

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同場加映：湯麵穿碗漏湯汁 聾啞外賣員緊張拿手機打5個字道歉 結局超暖心

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外賣員收逾500個1蚊銀：