鴨肉店職員嘲外賣員「毛出齊再講話」惹公憤　foodpanda霸氣回應

廣告也有教，「贏咗場交」的代價可能很大。台中近日爆出食店職員與外賣員的爭執，1名外賣員疑因遲遲未出餐的問題向鴨肉店職員查詢，沒料遭店長連番辱罵，嘲諷「大學生小妹妹，等毛長齊再講話」，又疑似恐嚇稱「沒有被人家打過是不是」，引發軒然大波。 網民紛紛替外賣員抱不平，轉發片段「起底」，又於食店專頁留負評。外賣員事後報警向涉事店員提告，而其所屬的外賣平台Food Panda亦發聲明嚴厲譴責該食店，並決定立即終止合作關係。

台灣1名女外賣員早前於1鴨肉店領餐時，查詢遲出餐問題，結果被食店店長連番狂罵，片段引來網民公憤。（fb群組「北屯大小聲」影片截圖）

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事發上周六（2日）早上，1名女外賣員接單後到台中1間鴨肉店等候領餐，惟15分鐘過後餐點仍未準備好，而3名現場下單的客人較遲到達亦已領餐離開。她遂向店員講述情況查詢，沒想到店方卻回覆要再等10分鐘，令她不禁質疑店方「拖單」。

事發經過逐格睇：

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這時鴨肉店1名女職員提出「無法等就轉單」，其後疑為店長的男職員亦開口嘲諷「不爽就不要做熊貓啊」，令外賣員不禁反駁：「是你們拖餐問題，為什麼要怪到我身上來。」

男職員聞言即發難，態度惡劣地連番大罵「什麼拖餐？我聽過等30分鐘的咧」、「社會講錢的啦」、「妳在外面不要給我遇到！沒有被人家打過是不是」、「如果你想紅我會讓你紅」、「大學生，小妹妹，毛長齊再出來講話啦」，過程全部被外賣員電單車頭盔上的「車cam」拍下。

片段曝光後即惹公憤，網民紛紛瘋傳並「起底」，又湧到涉事鴨肉店的專頁留下負評，餐廳只好停業避風頭。女外賣員事後也不甘受辱親自報警，更稱前往報案時食店竟派員到警局外等候，令她感到害怕。當地警方證實，任職店長的廿多歲男子在父母陪同下錄口供並提出和解，承認事發當日一時氣憤，未能控制情緒，對行為感到後悔，惟外賣員表明有意控告男職員恐嚇及公然侮辱。

事後外賣員所屬的公司foodpanda發聲明嚴厲譴責鴨肉店，表示即時與該店終止合作關係，又指已與外賣員聯絡並表達慰問，將全力支持她採取法律行動，會提供必要協助，以維護外送員應有之權益。

外賣員數完後還發現餐費不夠。（fb群組「基隆人」圖片）

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