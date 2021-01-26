淘寶熱賣「血吊墜」　女生滴鮮血入樽替男友辟邪？　網民斥腦殘

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-01-26 23:00

【血吊墜／辟邪】迷信之事無奇不有，近日淘寶等電商平台居然流行起「血吊墜」，顧名思義真的在玩血！內地網購平台最近熱賣聲稱可以用來「擋災」的吊墜，小小的磨砂玻璃瓶，可用作把鮮血注入，不少買家相信可以用來為愛人「辟邪」，部分商家擺明車馬稱是「血吊墜」，一些商家雖沒有明示字句作商品說明，但仍提示客人可「自行判斷含意」。然而，商品的評論區照片卻盡是年輕女生自殘滴血入吊墜的照片，畫面十分駭人，不少女生說要說給男友擋災，看得網民譁然，大嘆迷信這種玩意的女生是腦殘，「這智商到底有沒有受過9年義務教育」。 有醫護人員直指使用未經消毒的工具抽血，傷口易感染之餘，亦可能感染經血液傳播的高危疾病，直斥有關商品有違道德良心。亦有心理專家形容，這是「病態贈禮方式」，沒有科學根據，不應鼓勵而應全力竭止。

內地電商平台最近興起「血吊墜」，聲稱女生將自己的血滴入去送男友，就可以幫愛人辟邪。（淘寶網圖片）

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內地傳媒報道，最近稱為「血吊墜」的商品在電商平台興起，只要以類似「血吊墜」、「磨砂小玻璃瓶」、「擋災項鍊」等字眼就找到相關商品，價錢由20至30元人民幣不等，觀乎圖片看似是個小小的中空磨砂玻璃瓶，繫着繩子，如瓶內注入東西，也不能看清楚瓶內容物，但仍可以分辨到顏色。

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部分銷量較高的商店沒有列明小瓶子用作裝血，只寫上可放例如「舍利、胎毛、香水」等，惟展示品中不少玻璃瓶內的物品明顯是紅色，有店舖更列出「溫馨提示」，指頁面內容只是產品的傳說故事，非功效承諾宣傳，指「消費者是具完全民事行為能力的成年人，請自行判斷其含意」，沒有講明可放血入瓶內的訊息。

不過，內地網傳「血吊墜」的製作方法，是女生將鮮血滴入瓶內，令吊墜變成紅色，送給男友可以為其擋災，故不論商家有沒有「寫到明」，顧客買到商品後留下的評論，都附上割手或用針筒取血的照片，畫面非常嚇人。

部分買家分享成品照：

以下照片涉及自殘行為，可能引起不安：

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有些網店的促銷手段更為大膽，寫明「下單送針和吸管」、「膠布」等，內媒聯絡其中1個賣家，對方更表示產品很安全，不會有感染問題，「刺一下就好，滴幾滴就可以裝滿瓶子」，更聲稱傷口2、3天就癒合，而且瓶身密封血不會發臭。

還有人因為商店沒有附送抽血針，竟然用刀片割手自殘取血，甚至分享自殘心得。銷量最高的商品賣出千計件數，而購買的女生更不時提起對男友的愛，看似情深的背後，是一張張沾滿血的紙巾、入滿血的吊墜、殘留血液的針筒、傷痕累累的手，令人非常不安。

買家評論：

看到許多女生以愛之名自殘，微博有不少網民直言看得傻眼，質疑男生陽氣還重，為什麼會是女生要割血辟邪？而且退一萬步來說，事件本身荒誕非常，「還不如先去醫院給自己掛個精神科，更能給男朋友擋災」，甚至揶揄她們的智商有沒有受過義務教育。事實上，血吊墜在15前年亦曾出現，2006年有媒體報道情侶各取血液放小瓶交換，但沒有形成風潮。

網民斥製「血吊墜」腦殘點睇：

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有醫護人員接受內媒訪問稱，用這些未經消毒的工具抽血，極容易傷口感染，醫護進行抽血工作要在無菌環境進行，而且所有工具都要用一次消毒一次或即棄，質疑用1支來源不明、沒有包裝，又未經消毒的針頭抽血是極度危險的事，許多高危疾病，例如愛滋病等都是經血液傳播。另外手指是經常使用的身體部位，沒妥善處理傷口容易感染，更可能因針頭的衛生問題出現壞死或破傷風等情況，直斥有關商品荼毒賣家身心。

保定文瑞心理諮詢中心鍾綺文指，這種抽血表達愛意屬於病態行為，一方面是少女想以此表達愛意，在感情路上迷失自我，另一方面屬跟風模仿行為，這種「病態贈禮方式」在年輕人圈子正流行起來，建議熱戀中的少女不必以此方法證明自己的愛意。

（綜合）