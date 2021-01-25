淘寶辦公室椅用半年　挨後椅背突斷開　網民：屁股冇開花算係咁

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-01-25 15:00

淘寶是不少人的閒時樂趣，但產品安全問題亦需要注意。有網民在facebook群組上分享指，自己買入1張辦公室椅半年之後，椅墊及椅背竟然突然斷成兩截，幸好自己沒有受傷。由於類似椅子在內地曾經發生爆炸事件，有網民笑言「無爆算好彩啦」，亦有人建議他分享涉事店舖的連結，提醒其他人不要在該店購買東西。

事主在facebook群組上載椅子斷開的圖片。（讀者授權轉載）

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有網民在facebook群組「淘寶開心share」上載照片，當中可見1張黑色辦公室斷開兩截，椅背已經跌在地上，兩邊相信原本是連接椅墊的塑膠片亦都已經斷裂。網民在帖文上表示，「淘寶嘢果然係咁上下，嚇死我」，稱椅子使用約半年便突然斷開。

該網民亦向《香港01》表示，椅子售價為200多元，當時「坐喺度向後挨，然後聽到劈啪兩聲，成個人瞓咗落地下」。他續指自己沒有大礙，「淨係嚇親下啫，仲被老婆仔女笑餐飽添」。

事主在facebook群組上載椅子斷開的圖片。（讀者授權轉載）

事件引起網民關注，有人想起之前內地曾有類似椅子爆炸的事件，「屁股冇開花算係咁啦」、「冇插爆內臟算好彩」、「好彩唔係爆菊」。網民亦都說「最緊要人冇事」、「好彩冇事」、「淘寶貨一般係得個樣」、「真係好危險，失重心隨時冇命」，不過亦有人認為，意外可能是因為事主經常屹櫈，因而令椅子受損。

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