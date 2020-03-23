美股熔斷大跌下經常出現的股票經紀　被喻華爾街愛因斯坦成標誌

近日環球股市因為新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情而不斷向下，令一眾投資者叫苦連天。不過大家又有沒有注意到，每次股市大跌，都有一位與科學家愛因斯坦十分相似、表情豐富的股票經紀會登上新聞封面呢？他其實是資深股票經紀德文（Peter Tuchman），更因為多次上鏡，而被喻為「可能是華爾街被拍照次數最多的人」。

德文（Peter Tuchman）因為多次上鏡，而被喻為「可能是華爾街被拍照次數最多的人」。（路透社）

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美國股市因為新冠肺炎疫情而出現沒底式下跌，一個月時間內從高位29551點下跌超過1萬點至上周五收市的19173點，其間發生4次大跌，觸發熔斷機制需要停市15分鐘。

每次股市大幅上落之後，新聞報道的封面都會看到德文的照片，皆因他的表情十分具戲劇性，大跌時一看就知道整條華爾街愁雲慘霧，大升時又會感受到他的無窮喜悅。而且德文一頭白髮，髮型與五官都與科學家愛恩斯坦十分相似，因而成為華爾街的標誌性人物。

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德文從事股票經紀超過30年，他於在2007年7月26日第一次被拍下來，當時市場因為按揭危機而出現擔憂，之後廿多年的金融動盪之中，德文的表情都被攝影師的鏡頭一一記錄下來。

「我是一個充分活力的人，不論股市升或是跌，我都會反應出來」，德文強調「我喜歡被人拍照」。被問到最喜歡那一張相時，德文似乎多到想不起，只大笑一聲之後就說：「我的表情不是做出來的，是我自由發揮的（FreeStyle）。」

（綜合）