比IKEA更火爆嘅日本虛擬超市　靠投票決定邊啲產品可真正「出道」

撰文： 日本設計小站 最後更新日期： 2021-06-14 15:30

每當想向孤獨和壓力投降時，可能很多人都會選擇去逛超市吧！在琳瑯滿目的貨架前，慢悠悠地推著購物車，把心動的食品飲料一點點填滿購物車，真的是很解壓的一件事！

在日本，有一家非常特別的超市kakamu，但他們出售的並不是新鮮食材，而是創意的想法！麵包變成床？會發芽的豆芽衣服？各種以「食材」為主題的奇妙創意統統被收納其中。

超市開辦的初衷就是為了讓逛超市的人在這些奇思妙想的商品裡感受到「wow！」的驚喜，用有趣的小腦洞，打破壓力和煩躁，將每個平淡的日常都變得充實可愛起來！

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正如設計的靈感來源於生活的點滴，將那些普通而常見的生活物品變得充滿創意和驚喜，就是kakamu兄弟創辦這家超市的初衷。「我們開超市的目的，我們想把『ワクワク』帶給全世界，任何讓心靈上積極愉悅的情緒，都可以稱為『ワクワク』。」

雖然兄弟倆一開始只負責產生腦洞，對商品化完全不感興趣，但還是耐不住廣大熱情網友的呼聲高漲和瘋狂應援，逐漸吸引了不少製作商對他們拋出來橄欖枝！

不過這些創意腦洞能否製作出來關鍵要靠網友們的點擊量排名，所以感興趣的朋友趕快來kakamu超市逛一逛，為你喜歡的產品打投吧！

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