日本發明「機械化曱甴」　可幫人類做家務搬重物　算否虐待惹熱議

你肯定很介意家裏出現蟑螂（曱甴），但如果蟑螂要是能夠幫你「做家務」，你會選擇收留牠嗎？最近日本有研究人員表示，他們將蟑螂改造成了半機械生物，並且擁有多種用途，甚至能夠成為居家小幫手。

起初，我以為瘋狂的日本人真的把《蟑螂娘》（日本漫畫）給實現了，上演了一齣科技版的蟑螂娘。但結果，並沒有，牠真就是一隻活生生的大蟑螂。這隻機械蟑螂的背部插着一些電子零件、天線。

看看機械化後的曱甴可做什麼以及背後原理（點圖繼續閱讀）▼▼▼

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看這裡，估計你也開始好奇，關於機械蟑螂的新聞貌似每段時間就有一個，所以科學家為什麼非要折騰牠們？儘管「居家幫手」這個設定目前看來很離譜，但機械蟑螂還有其他更合適的用途，尤其是用於災難救援行動，這是因為蟑螂的一些能力很適合這類工作。

之前有研究人員給美洲蟑螂進行過測試，發現牠可以承受自身數百倍的力量。而當牠們遇到縫隙的時候，完全可以憑藉壓扁自己身體的能力鑽過去。更可怕的是改變體型後，牠們的移動速度依然不慢。而這些特點意味著，在災害現場，如果機器人有這種本領，將會對救災起到很大幫助。包括探測倒塌建築中的倖存者，勘測廢墟的地形等等。

在2014年，日本就出現過這類機械蟑螂的研究，牠身上的裝置可以利用牠自己的體液發電，實現傳輸數據等功能，可以應用在災害救援、環境監測等工作中。同樣是在2014年，有報道稱北卡羅萊納州立大學就推出過一些機械蟑螂，牠們也可以被遙控走路，方式是刺激蟑螂觸角神經，讓牠感覺自己觸碰到了東西，然後調轉對應的方向。另外牠的裝備還可以接收聲音，並以此定位聲音源，尋找災難中的被困人員。

所以為了人類的生命安全，科研人員還在不斷探索著「機械蟑螂」的可能性。當然，除了道德問題、應用場景的探討，也有網友擔心會不會在未來，還有另一個奇妙展開：那就是人類不講武德，製造機械蟑螂，並且將牠們武裝起來，用於攻擊牠們的同類，以此達到消滅蟑螂的目的。聽著有點《終結者：蟑螂命運》的感覺了，希望不會有蟑螂反攻人類的那一天。

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