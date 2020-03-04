日本發明食薯片神器　100%唔會整污糟雙手！網民讚實用：唔使洗手

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零食可謂日常生活中的好夥伴，但吃零食時總會把手弄得油膩膩的，令不少人感到相當頭疼。為了解決大家的困擾，日本便發明了一項「吃零食神器」，只要在包裝上裝上「神器」，就能夠輕輕鬆鬆倒著吃餅乾，完全不會弄髒自己的雙手，但奇葩的設計也引起日本網友討論。

日本時常推出新奇的生活小物，近日更推出了一項「吃零食神器」，並透過網路販售，一個要價780元日幣。「吃零食神器」的外型與膠樽瓶口相當類似，只要將其安裝在零食包裝上，便能以喝飲料的方式「倒著」吃零食，不僅不用擔心零食會撒的全身都是，還不會弄髒自己的雙手，可說是非常實用的發明。

100%唔會整污糟雙手！7圖看完日本發明薯片神器（點圖放大▼▼▼）

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日本網友也分享使用心得，坦言：「想透過『神器』確實吃到餅乾，有一定的難度」，因「吃零食神器」的孔洞直徑僅有33mm，若遇到比較大片的薯片，便很難從孔縫中掉出，只有尺寸比較小的餅乾或糖果比較適合，但要食用時也要注意傾斜的角度，若一時失手，可能會倒太多餅乾在嘴中。但該網友也提到：「使用過程中，百分之百不會弄髒雙手」，認為「吃零食神器」仍有其優點在。

「好想要這個！」食薯片唔使洗手網民讚實用（點圖看留言▼▼▼）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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