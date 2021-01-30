空靈系大眼金髮台妹勁吸睛　美貌智慧並重錄Podcast仲有好身材

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美貌與智慧並重的代表又多一個了！台灣1位空靈系少女「微醺Rosa」（IG：crazytipsy1006）開始進入網民們的眼球之中，她以精靈大眼睛、清純樣子及一頭金髮在很多人心目中留下深刻印象。Rosa更會錄製Podcast，在Podcast頻道「普通常識」分享各種智識！

「微醺Rosa」是來自台灣的空靈系少女，擁有迷人的大眼睛及清純樣子。（IG「crazytipsy1006」圖片）

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Rosa來自台灣，在社交媒體上形容自己為歌手及Podcaster，興趣就是擼貓，不喜歡和別人一樣。的確，Rosa與其他人有很大分別，大眼睛配上幾分鄰家女孩感覺的樣子已經夠晒特別，她染成金髮後往往在人群中就可以找到她的蹤影。不過Rosa令網民留下印象深刻，可能是她的好身材，Rosa在IG打卡時或多或少都會有性感或清涼打扮，向粉絲派福利！

Rosa平時亦錄製Podcast，在Apple Podcast頻道上就可以找到她與Leon的「普通常識」頻道，分享例如理財及減肥等智識。

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