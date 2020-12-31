Jessica Chan靚樣精靈大眼不得了　連登仔狂推Po大讚係理想女友型

【試當真／Jessica Chan／krisssica／女神】YouTuber愈來愈多，連帶令不少靚女都因為接拍網上短片而爆紅！Jessica Chan（IG：krisssica）早前出鏡做YouTube頻道「試當真Trial & Error」短片《教父》而被連登仔留意到兼推Po熱捧，大讚她靚女之餘仲話「好想Jessica做我女朋友」！

Jessica Chan近日出演YouTube頻道「試當真Trial & Error」短片《教父》的女主角，引起連登仔留意。（YouTube頻道「試當真Trial & Error」短片截圖）

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「試當真Trial & Error」日前在YouTube推出新片《教父》，Jessica Chan在片中飾演1名到餐廳應徵的求職者，面試過程卻不斷被游學修整蠱，最終憤而走人。Jessica穿上白色裙，紮起一條馬尾，精靈大眼加可愛靚樣果然夠煞食，難怪就算要求多多兼腌尖腥悶的連登仔們都暈晒大浪。

Jessica Chan的IG相一樣咁靚咁好睇，立即點擊下圖放大睇清楚啦！▼ ▼ ▼

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Jessica過去曾在不同YouTube頻道接拍短片，近期更曾為吉列剃鬢刀以男友視覺拍攝廣告短片，相信滿足了不少連登仔想佢做女朋友的願望！

Jessica Chan曾經接拍吉列的男友視角廣告短片，立即點擊下圖放大睇下啦！▼ ▼ ▼

「試當真Trial And Error」短片《教父》 ▼ ▼ ▼

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連登仔狂推新女神被封「港版周子瑜」 因1條短片爆紅IG人氣急升

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