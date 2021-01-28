北極熊寶寶被生母棄養　4俄女當「熊養母」餵奶　磨指甲樣子萌爆

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-01-28 22:00

有些動物寶寶必須由媽媽照顧，人工飼養下很難養大！俄羅斯1間野生動物園較早前迎來1對北極熊寶寶，竟被媽媽「棄養」拒絕照顧，鑑於是首次發生這樣情況，園方唯有找4名女職員當熊媽媽，但承認在人工飼養環境下，世上僅有5隻熊寶寶能順利成長，因而希望照顧牠們度過最危險的初生期。4名女生除要全天候照顧，幫手磨指甲、按摩等，還要去找寶寶生母偷偷擠奶，不過1對寶寶萌爆樣子已俘虜不少當地人，竟問園方有沒有「24小時直播」。

北極熊媽媽拒絕照顧寶寶，屬俄羅斯動物園首次發生的情況，園方找來4名女職員當「養母」，嘗試幫寶寶度過最危險的初生期。（Gelendzhik Safari Park）

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俄羅斯格連吉克（Gelendzhik）的格連吉克野生動物園去年12月出現特殊情況，竟有北極熊媽媽拒絕照顧自己的寶寶，由於熊寶寶的初生時期很脆弱，又失去媽媽照顧，園方成立了1支6人小隊，4名女生當起養母並由2名獸醫支援，幫初生寶寶度過最危險的產後時期，並分享當熊媽媽的經驗。

一雌一雄的北極熊寶寶還未命名，牠們由7歲母熊Seryozhka及18歲雄熊Sedov所生。Sedov在當地很受歡迎，2隻寶寶是牠的第一批後代，故許多人關注2隻寶寶的情況。

北極熊BB食奶非常肉緊：

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31歲的動物園副總監Yelena Milovidova是其中一位熊媽媽，她指目前為止俄羅斯動物園未曾出現過北極熊媽媽拒絕照顧熊寶寶的案例，「這是我們第一次經歷」，事實上在人工飼養環境下，世上只有5隻北極熊寶寶順利長大，唯有希望她們能成功。

2隻小北極熊現時的體型像隻小狗，毛髮白雪雪愛趴在毛毯上，睡覺時發出的聲音非常有趣，但一喝奶情緒會變相當激動，熊媽媽要不停移動雙手遷就，飲完還要像其他寶寶一樣掃風，樣子非常「梳乎」。熊媽媽指小熊好像很喜歡磨指甲，從影片所見小熊會乖乖躺好伸出手讓媽媽磨指甲。

一磨指甲非常配合：

北極熊寶寶出生頭6周照顧上最為艱難，4名熊媽媽和2位獸醫要24小時輪班確保寶寶的體溫穩定，並進食適量食物。她們更要嘗試找母熊Seryozhka擠奶，用零食引誘，等牠身體前傾時偷偷擠出足夠寶寶喝的量。Seryozhka不願意自己餵奶，但卻讓工作人員抽血，因母熊的血清可以增強寶寶重要的免疫力，正常情況下由母乳提供。

熊媽媽們稱，2隻小熊分不出她們4個，只認得皮膚和衣服味道，牠們一靠近就表示「媽媽來了，食物來了」。2隻寶寶將來無法放回野外，所以她們要教會寶寶如何和人類相處和互動，日前寶寶們終於睜開了眼睛，只有約4公斤重，但之後牠們每隔兩周體重就會翻倍，3個月後會嘗試讓牠們吃魚、肉、牛奶等煮成的糊。小熊目前在無菌環境下生活，下一步是要帶牠們到戶外散步，確保牠們的免疫力。

（西伯利亞時報）

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