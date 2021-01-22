主人打石膏行路靠拐杖　見狗狗跛腳急帶看獸醫　結果笑翻網民

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-01-22 10:00

常言狗狗是人類最忠心的朋友，牠們也經常圍在主人身邊打轉。英國倫敦1名男狗主日前發現其勒車犬走路時一瘸一拐，擔心愛犬受傷，便立即花300英鎊（約3180港元）看獸醫和照X光，才發現狗狗根本健步如飛，並推測牠只是在模仿因傷打石膏的主人。

英國1名狗主早前因腳傷而要使用拐杖代步，某天他回家時，發現狗狗「比爾」走路時一瘸一拐。（fb「Russell Jones」）

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居於英國倫敦的瓊斯（Russell Jones）早前因右腿骨折而需打上石膏，走路也要依靠拐杖，惟家人發現愛犬「比爾」（Bill）每次在瓊斯身邊時，都會一跛一跛地走路，刻意提起左前腳走跳，於是立即帶狗狗到獸醫診所檢查。

不過，經獸醫檢查和照X光後，發現比爾身體原來沒有大礙，相信只是出於對主人的同情，才會模仿其走路方式。瓊斯後來上傳狗狗陪着自己步行回家的影片至社交網站，看見比爾在他身旁一瘸一拐，並指「花了我300英鎊去看獸醫和照X光，什麼問題也沒有，（狗狗）只是太有同情心」，笑倒大批網民。

影片至今已200萬觀看人次，許多網民看後紛紛直呼狗狗太可愛，「很遺憾你花了300英鎊，但我很久沒有這樣大笑了」、「牠是個暖男！」、「這是我看過最可愛的事」、「牠是怕爸爸孤單，才學你一起跛腳」；也有人開玩笑指，「問題是，究竟牠是出於同情，還是想撒尿而已？」。

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