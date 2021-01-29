GME｜券商聯手禁買准賣連登仔勁嬲：好黑暗　網民：印度神童又中

【GameStop／WSB／AMC／富途牛牛 / Robinhood／IB / 挾淡倉】網上討論區Reddit旗下社群「r/WallStreetBets」（WSB）追捧的股份近日爆升，更上演散戶大戰對沖沽空機構，掀起挾淡倉潮，在香港亦有不少散戶加入戰場。由於股價波動，多間券商周四（28日）交易日禁止客戶買入遊戲驛站GameStop等相關股票，只准賣不准買，網民紛紛鬧爆。

不過，有網民憂慮今次「散戶屠鱷」局面或愈鬧愈大，隨時引發美股崩盤，更聯想起「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）曾指今年2月即將發生的大事件。