GME｜券商聯手禁買准賣連登仔勁嬲：好黑暗　網民：印度神童又中

【GameStop／WSB／AMC／富途牛牛 / Robinhood／IB / 挾淡倉】網上討論區Reddit旗下社群「r/WallStreetBets」（WSB）追捧的股份近日爆升，更上演散戶大戰對沖沽空機構，掀起挾淡倉潮，在香港亦有不少散戶加入戰場。由於股價波動，多間券商周四（28日）交易日禁止客戶買入遊戲驛站GameStop等相關股票，只准賣不准買，網民紛紛鬧爆。
不過，有網民憂慮今次「散戶屠鱷」局面或愈鬧愈大，隨時引發美股崩盤，更聯想起「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）曾指今年2月即將發生的大事件。
美國股市近日牽起一場「散戶屠鱷」的戰場，以Reddit社群「r/WallStreetBets」為首的股民挾淡倉，務求讓唱淡GameStop（GME）等股票的機構損手離場。（美聯社）
美國部分券商周四（28日）限制GameStop等被熱炒股票的買入交易，其中包括當地散戶熱愛的交易平台羅賓漢（Robinhood），引來股民質疑做市，而港人常用的富途牛牛、盈透證券（IB）等同樣宣布禁買。消息一出，不少網民在連登討論區發帖，慨嘆「世界好黑暗」、「自由市場原來唔畀窮人賺錢」、「只可大戶贏錢，不可散戶贏錢」，甚至形容是美國總統拜登上台後「首個政治危機」。▼▼▼
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有網民則提起以占星師自居的14歲「印度神童」阿南德（Abhigya Anand），他曾預言2021年2月太陽、月亮、水星、木星、金星、土星會形成罕見的六星連珠，可能會帶來驚人災難，甚至經濟崩潰，這災難將維持至11月才好轉。網民擔心預言成真，表示要先清倉要平安，但也有人指「不要迷信」。
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印度神童阿南德對於2021年2月的預言
阿南德預言2月10日會發生重大事件（點下圖預言內容）▼▼▼
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