印度神童預言2月這一天爆災難　全球經濟或崩盤　看清7大解決辦法

撰文： 李積飛 最後更新日期： 2021-01-22 20:49

【印度神童預言2021／大災難】以占星師自居的14歲「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）近日在最新預言指出，今年2月恐怕會發生更大災難，引起熱論猜測何時會發生何事。翻查阿南德過往上載的片段，原來他曾預言2月10日會發生大事件，所指的會是同一件事嗎？又會發生什麼事呢？

有「印度神童」之稱的阿南德，2019年8月22日於YouTube發布的一段影片，被指準確預言了新冠肺炎疫情，聲名大噪，之後他每次發布預言短片都引起外界關注。

印度14歲天才少年阿南德（Abhigya Anand）曾預言2020年底將有一場更嚴重的災難。（YouTube截圖）

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例如他於2020年預言12月21日或更早時間，會出現令「數以百萬計的人內心恐慌」的事，剛巧當時英格蘭部份地區新冠肺炎變種病毒株傳播失控，令預言疑幻似真，更有人翻出世界各地發生的新聞，認為是應驗了令人「內心恐慌」的事的預言。

被指應驗了令人「內心恐慌」的事▼▼▼

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印度神童阿南德2021年最新預言

而阿南德在最新預言指出，2021年2月太陽、月亮、水星、木星、金星、土星會形成罕見的六星連珠，可能會帶來驚人災難，甚至經濟崩潰，直至這個月才有轉機。

點下圖放大看哪個月才有轉機▼▼▼

究竟是2月哪一天？阿南德預言在網上議論紛紛。翻查阿南德過往上載的片段，他之前原來曾預言2月這一天會發生大事件，所指的會是同一件事嗎？又會發生什麼事呢？

阿南德明言2月10日會發生重大事件（點下圖預言內容）▼▼▼

其實除了2月份的災難，阿南德對於2021年亦有多個預言，甚至會爆發嚴重程度遠超新冠肺炎疫情的危機，令人擔心2021年世界將迎來更艱難的1年。

2021年爆更大危機？即睇阿南德之前的2021年預言：【點擊下圖放大閱讀內容▼ ▼ ▼】

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不過毋須過份擔心，事關阿南德同時提出了7大解決辦法，協助世界渡過難關。

阿南德解決危機7大辦法：【點擊下圖放大閱讀內容▼ ▼ ▼】

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印度神童預言亦受質疑

其實，阿南德預言並非全部成真，部份受到質疑，例如他預測2020年會發生第3次世界大戰，並指出參與國家為美國、伊朗、印度及巴基斯坦，但綜觀2020年未有發生相關事件。所以預言這回事，只供參考。

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