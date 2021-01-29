SIM卡實名制│每人限向每間登記商購3張儲值卡　網民：的哥末日

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-01-30 12:26

【手機SIM卡實名／電話卡／太空卡】政府今日突然公布就電話智能卡實名制諮詢公眾，諮詢期即日起至2月28日，引來熱烈討議，有網民就擔心部分行業或受實名制影響，其中的士司機車頭擺放「電話陣」的照片隨即翻紅，有人形容是「的士佬末日」。

政府在1月29日突然宣布就手機SIM卡實名制諮詢公眾。 （HK01記者攝）

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政府建議在電話智能卡實名制下，每名用戶只可向每個持牌人登記不多於3張電話儲值卡，同時須提供中英文姓名、身份證等身份證明文件號碼和副本，以及出生日期；新例實施後第121日、即登記日，市面上出售的新儲值卡及在登記日起生效的新服務計劃，啟動服務前均需實名登記。

消息一傳出，大批網民討論SIM卡實名制帶來的影響，有人更上傳的士司機在車頭擺放9部電話的照片至連登討論區，直言是「的士佬末日」，擔心他們新例實施後，接單流程大受影響。不過，有網民就指出，的士司機們仍有招數拆解，例如使用WiFi蛋，或將電話上的流動數據分享至多部裝置。亦有人表示，例如手機透過WiFi蛋連接上網，的士司機可以用Apps接單，不需要使用電話卡。

照片源於facebook群組「馬路的事討論區」於2018年的影片，當時有的士司機在駕駛席前擺放9部手機，引來網民討論。（馬路的事討論區fb圖片）

至於該張在網上流傳的照片，其實拍攝2018年3月，當時有乘客拍下的士司機車頭的「電話陣」，並將影片分享至facebook群組，看到駕駛座前放上9部手機，而每部正運作不同的叫車應用程序，讓網民笑言猶如飛機控制板，「以為坐緊飛機」。

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