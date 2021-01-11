警車硬cut的士片瘋傳　網民質疑危險駕駛：條路無車根本毋須硬cut

【車cam / 爬頭 / 切線】無論什麼時間，駕駛時要遵守道路規則是常識吧！網上流傳短片，顯示有的士凌晨4時許於路面疏落的灣仔告士打道行駛時，遭1輛警車於短距離內「硬cut」，令的士需要急剎避免追撞。由於警車「打燈」示意後即連切兩線，而事發時並無響號或閃燈示意正在執勤，加上路面沒有其他車輛，有網民質疑警車未有留意路面情況，切線行為有危險駕駛之嫌。《香港01》正就事件向警方查詢。

網上流傳「車cam」片段，顯示1輛的士於凌晨時分遭警車強行切線，引起網民討論。（fb群組「的士司機資訊網 Taxi」影片截圖）

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網上流傳的「車cam」片段顯示，事發為去年12月21日凌晨約4時15分，1輛「紅的」正由灣仔告士打道前往銅鑼灣方向，並一直沿快線行駛，左邊行車線則有1輛警車。

當的士駛至舊灣仔警署對開、近演藝學院時，左方警車打右燈示意，隨即「連cut兩線」，越過的士後再加速沿快線駛走。片中可見，警車疑未有預留足夠空間，切線時與的士距離極近，而且未有收慢車速，令的士被迫急急剎車減速避免追撞，可幸未有發生意外。《香港01》正就事件向警方查詢。

👇👇👇事發經過逐格睇👇👇👇

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由於事發時間為凌晨時分，路面沒有其他車輛阻礙切線，而且警車亦沒有閃燈或響號示意正緊急執勤，急促切線令本身於快線行駛的紅的需要急剎的行為，遭網民質疑有危險駕駛之嫌，引起不少駕駛者討論。

有人認為警車「硬cut」，一旦的士未能及時反應便會釀成意外，而且事發時路面無車，根本毋須強行切線，「藍燈、警號、兩樣都無做就咁cut埋嚟」、「無着紅藍燈，真係告得佢」、「攞條片問下交通部，咁樣算唔算危險駕駛？」。

不過也有網民認為，警車「硬cut」有錯，但片中的士一直於快線行駛亦有不妥之處，「其實佢暗示你長踩快缐唔啱，今次就放你一條生路」。而疑為片中的紅的司機則似乎對被警車切線一事感到無奈，表示：「唔想煩呀，只想做下生意。」

去年9月亦有車cam片段瘋傳，顯示1輛警車於隧道收費亭前，疑因發現行錯線，為了轉往Autotoll（快易通自動繳費通道）突然於雙白線短置「硬cut」，令後方駛至的私家車被迫急急扭軚避開，在路中剎停避免碰撞，情況十分驚險，車上女乘客更嚇得尖叫，高呼：「嚇死我！」警方當時指了解有關事件後，會作出跟進及定會嚴正處理。

網民瘋傳車cam片段，可見一輛警車於隧道前「硬cut」雙白線，令一輛駛至的私家車幾乎撞上，情況驚險。（影片截圖）

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網上瘋傳車cam片段，兩車因切線問題引發爭位戰，最終「攬炒」相撞。（fb「HongKong CarCam」影片截圖）