電話號碼從未外流卻經常接到推銷電話　網民曝驚嚇真相：最好別接

手機普及後，每個人人手一機，通訊聯絡方便不少，但相對的也容易接到許多推銷電話，有網友發文表示常常接到推銷、貸款等等電話，但自己的號碼只有電訊商知道，不明白為什麼會流出去？貼文一出就有內行網友透露幕後真相。

原PO在PTT貼文寫道之前有辦一個門號，主要是用來當網路分享器使用，所以這個號碼完全沒有流出去，也沒有打電話給別人，可是之後卻三不五時接到一些奇怪的電話，「照理說只有我跟電訊商知道這號碼而已」，這樣的情況讓他匪夷所思。

（Photo by Przemyslaw Marczynski on Unsplash）

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他說自己還好有安裝「Whoscall」這款APP，只要來電就會顯示對方的出處，讓他一目了然。原PO也貼出來電截圖，有股票、車貸推銷，還有單身聯誼的來電，讓他直呼「這些打來的人是怎麼知道這電話號碼的？」

網友們紛紛猜測可能的原因，網民曝真相最好別接？▼▼▼

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