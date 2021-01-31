BNO | 港人倫敦租屋攻略　兩房一廳租金多少？3個必備搵樓App

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-01-31 10:00

【BNO／移民英國／英國租屋／倫敦 / 貼士 / 注意／價錢】英國放寬BNO申請入籍資格，容許港人以「5+1」年期申請入籍，措施1月31日生效，觸發不少港人考慮移民的問題。到外地工作或移民，最重要都是住屋問題，究竟英國租樓花費多少？又有什麼要注意呢？居英港人、YouTuber「A YUK」就為大家介紹一下。

A Yuk不時在YouTube頻道分享在英國生活的點滴，早前她就訪問了2位香港女生Natasha和Cassie在倫敦的租屋攻略。（YouTube「A Yuk」影片截圖）

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A Yuk不時在YouTube頻道分享在英國生活的點滴，早前她就訪問了2位香港女生Natasha和Cassie在倫敦的租屋攻略。

3個女生合租兩房一廳租金要多少？

2人與另一位女生合租倫敦Zone 2、鄰近South Quay鐵路站的一個兩房一廳單位，一個廚房及2個，入住時已包全屋家具，淨租金為1730英鎊（約18300港元），房屋稅則為每月184英鎊（約1946港元），換言之每人除開每月租金大概640英鎊（約6768港元），另外預算全屋水電費用大概100英鎊（約1057港元）。Natash表示，這所房子列明可以租給4個人住，如果除開4人租金就大概500英鎊（約5285港元）。

【按圖睇倫敦兩房一廳單位是怎樣？▼▼▼】

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6人共用合租屋（Share house）租金多少？

除了可跟朋友分擔租金，倫敦亦有合租屋（Share house），價錢會更加便宜，可按自己經濟能力去衡量。Natasha和Cassie之前住過的合租屋有3層，包括2個洗手間、1個浴室、1個廚房及5間房間，供6個人居住，每人月租570英鎊（約6032港元），水電媒全包。

可以用什麼途徑找房子？

在英國可以透過以下3個App及網站來找房子▼▼▼

Cassie認為在Spare Room上比較多分租套房，在首頁選擇想住的地區、房型、價位、要不要跟屋主同住等等，多數都要租住1年或半年以上，亦會清楚說明現在有什麼人住在該房子內，看到心儀的房子就可以直接私訊他留下聯絡資料，很快就會有人邀請你去睇樓。另外不少人都會在facebook一些英國工作假期的群組放租，以華人為主，可以互相照應。

租屋是否要付經紀費和按金？

上這些網站找房子無需付經紀費，但需要先給按金，通常相等於5個星期的租金，但前題是租屋者是有工作證明。

租屋小貼士：

在英國租屋前可參考一個叫「Metropolitan Police」的網站，只要輸入郵政編碼或地址，就會顯示出這個地方有多少已記錄的罪案，可以選擇一些治安較好的地方。

【本文已獲YouTube頻道「A YUK」授權】

👇👇👇A Yuk曾分享6個來英國前的心理準備👇👇👇

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BNO居英申請9大須知，做漏隨時DQ▼▼▼