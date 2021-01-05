港人在英國｜租Airbnb暖氣只准開10小時　過來人解畫當地保暖哲學

文：顧書維 （於國際顧問公司任職，現旅居英國） 古語有云：「西伯利亞人，冬天的冠軍。」這個民族，在網民筆下，既不屑與木炭親熱蜜運，更無情地跟綿褸講句沒可能合襯，在地球另一端的大不列顛人，雖然說不上是冬天的冠軍，但有了最大發明之一暖爐，卻也幾近百寒不侵。

有網友大呻在英國的Airbnb暖氣在中午及晚上11點後便停止，覺得難以接受。（AP）

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不過，話說之前見到網上討論區有人發帖，說在英國租住Airbnb，每日只有10小時暖爐可以使用，時間為每天早上6時半至中午12時，以及晚上6時半至11時，更說「全日著羽絨都唔掂」。

今日與曾在英國工作假期2年的朋友談過，他表示每當冷鋒來襲香港時，就特別懷念英國時的冬天，畢竟在室外從未覺得凍，一直都是「短袖+大褸」的配搭，進了室內就算只有短袖衫也不覺得冷，反之現時在香港，出廳都覺得辛苦，每次都要將自己包到像隻糉。

每每到了冬天，就會覺得暖氣是偉大的發明。英國老一點的樓，多數採取中央暖氣系統，不少人初到貴境，往往被考起。

筆者指使用插電式的暖爐或暖風機的電費會比中央暖氣貴，因而Airbnb房東自然不想「賠了夫人又折兵」，為了賺宿舍費，卻賠上了昂貴的電費。（資料圖片）

帖主表示自己買了個暖爐，卻被房東沒收。其實插電式的暖爐／暖風機，分分鐘比中央暖氣更貴，如果電費由自己支付，當然不成問題，不過Airbnb一般只包住宿費，房東自然不想「賠了夫人又折兵」，為了賺宿舍費，卻賠上了昂貴的電費。

事實上，一般英國樓亦不會24小時暖氣長開，多數是開一會，讓整個室內溫度到達宜人的水平，就會自己關閉，一來省錢，二來也達到環保效果。此外，如果住所是雙層玻璃窗（double-glazed window），減少入風，亦更為保暖。

白日時有太陽照射，溫度會較為宜人，而晚上11時後就關閉，是因為英國人一般早睡，晚上沒有特別節目的話就會上床睡覺，進了被竇後，即使暖爐關閉亦問題不大。

題外話，猶記得當年去英國讀書，準備回港的師兄贈我暖風機，說自己其實甚少用得着。當時初到英國，眼見溫度為單數，實在不明白，後來習慣了英國的生活和暖氣的運用，果然甚少用得着。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

作者簡介： 顧書維。前社區主任，曾留學英倫，主修國際關係，現旅居英國，於國際顧問公司任職，寫文章以自娛娛人。 作者facebook專頁：按此

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