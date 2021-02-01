《天竺鼠車車》萌爆角色超吸睛　日本網民8個步驟教你自畫冇難度

撰文： 謝茜嘉 最後更新日期： 2021-02-01 20:00

【天竺鼠車車 / PUI PUI / 見里朝希】日本定格動畫《天竺鼠車車》捲起熱潮，自上月播出以來至今擁近30萬粉絲！可愛的車車角色們成為最吸睛的特色，網上更有大量meme圖瘋傳，有插畫家近日於Twitter大方分享如何自畫《天竺鼠車車》的角色，引起網民熱烈討論。

網民最近於Twitter上載相片，分享如何畫出最正宗的天竺鼠車車。（molcar_anime@Twitter圖片）

該網民最近於Twitter上載相片，分享如何畫出最正宗的天竺鼠車車，只要8個步驟就簡單畫出可愛的車車角色們。

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

+ 3 + 3 + 3

不少網民大讚長知識，又指跟足步驟畫，能與動畫內的角色有80%相似，「想不到這麼簡單」、「很可愛呢」、「終於成功了，掌握到車身的比例就可以畫出車車」；但亦有網民大呻自己畫得很醜，「我的天份應該不是畫畫」、「很難畫呢」、「是我有問題嗎，感到灰心」。

（K_B__M@Twitter）

《天竺鼠車車》點止可愛咁簡單？按圖閱讀爆紅5大原因▼▼▼

+ 16 + 16 + 16

相關圖輯：即睇5件你未必知的《天竺鼠車車》事情▼▼▼

+ 6 + 6 + 6

相關圖輯：《天竺鼠車車》真實版日動物園上演 依序排隊返屋企萌樣熱爆網絡（點擊放大瀏覽）👇👇👇