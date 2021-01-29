天竺鼠車車爆紅　買家淘鼠鼠密封箱集運來港　網民鬧爆變態無人性

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-01-29 15:00

【PUI PUI天竺鼠車車／淘寶】日本動畫《PUI PUI天竺鼠車車》近日爆紅，可愛的鼠鼠俘虜觀眾的心，更引起不少人飼養天竺鼠的想法。一間香港集運公司今日（29日）表示，發現一個在內地正準備集運來港的密封包裹內，發現一隻活生生的天竺鼠，遂立即將牠扣起代為飼養，並將買家列入黑名單，網民亦怒轟買家「無人性」。

「香港集運」表示，在集運來港貨品歧，發現一隻活生生的天竺鼠。（fb「香港集運」圖片）

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「香港集運」在facebook專頁發文，指一輛中港車被查獲大量沒有報關的違禁貨物，令公司其他貨車都一併扣查，因而造成運貨延誤，而轉運到香港的貨品當中，竟發現一隻活生生的天竺鼠，被放在密封包裹中。公司強烈譴責買家的行為，決定扣起不會發貨或退貨，該買家需自行到東莞倉庫領回，否則職員會接收代為照顧，並稱為了其他動物着想，已把買家放入禁運黑名單。

「香港集運」表示，有人集運冰鮮雞來港。（fb「香港集運」圖片）

帖文又強調，動物是不可以集運，請眾會員善待及愛護所有動物，「他們是活生生有生命的」，而所有貨物必須如實申報，冰鮮肉類、急凍物品，以及活體包括蟲、老鼠、貓狗、蛇等也不能發貨，隱瞞申報和違禁物品都會令到車輛扣押查車，嚴重延誤之後的中港車發貨。

從帖文附載的照片可見，一隻黑白毛色的天竺鼠被放在紙箱內，紙箱底部放有大量切開了的蘋果，衛生情況不太好。大量網民看完帖文後，都怒罵買家「變態」，不理動物死活，「咁樣淘落香港，唔好累死牠！」，又大讚集運公司做得好，「多謝你哋救返鼠鼠」。

其他網民咁樣講▼▼▼

根據漁農自然護理署資料顯示，進口爬蟲類，鼠兔類及其他寵物，需事先獲得該署簽發的特別許可證，否則不得把任何動物輸入本港，不論是進口或轉口。

記者發現淘寶網確有售賣天竺鼠等活體動物，更聲稱包運輸風險，「包活到家」，並已打疫苗▼▼▼

同場加映：12種不適合網購的物品▼▼▼