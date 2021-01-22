台幼稚園老師教《天竺鼠車車》冧小朋友　收家長電話竟有意外驚喜

熱爆話題
撰文：
最後更新日期：

繼《鬼滅之刃》掀起熱潮後，日本動畫《PUI PUI 天竺鼠車車》在台日兩地爆紅，療癒風格讓無數大人小孩都身陷其中。近日台灣一名幼稚園老師PO文表示，拿天竺鼠車車當跟小朋友聊天的話題，一起「PUI來PUI去」，沒想到卻接到家長來電，原以為引起反感，結果家長竟然反過頭來感謝她。

【相關圖輯】《PUI PUI 天竺鼠車車》動畫截圖（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+12
+12
+12

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

原PO在臉書《靠北幼稚園》發文提到，最近天竺鼠車車爆紅，所以就拿來當成和小朋友聊天的共同話題，有時候會「PUI來PUI去」一起互動，但前幾天卻接到一名小朋友媽媽的來電，指名要找原PO談談。

同事告訴原PO「對方媽媽語氣有點嚴肅，還說為什麼要放老鼠卡通給她女兒看，講話還在一直餔餔叫」，原PO接電話後，媽媽說「我是想問妳那個動畫叫什麼名字，因為我女兒一直跟我說什麼鼠鼠卡通，要我拿平板拿給她看，我跟我先生以為是米奇老鼠，我女兒一直說不是，然後一直餔餔叫」。

聽完對方問題後，原PO回應「那個叫天竺鼠車車，因為裡面的天竺鼠會一直PUI~PUI~」。事後媽媽一直向老師道謝，讓原PO直呼：「天竺鼠車車意外變成我跟家長的話題，真的太意外了！」

文章曝光後，網友紛紛留言「很可愛的卡通，昨天才剛看過，女兒問了一堆為什麼」、「天竺鼠車車才是霸者」、「爸爸決定也要來追了」、「我也想跟老師聊車車，嗚嗚」、「我也要來跟一下流行，還沒看過這個」。

【相關圖輯】《天竺鼠車車》真實版日動物園上演　依序排隊返屋企萌樣熱爆網絡（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+2
+2
+2
《天竺鼠車車》劇情簡單啱小朋友　治癒迷你動畫還要推介這2套！
《天竺鼠車車》4大療癒位　讓你抽離現實之外　這點叫人最放鬆
天竺鼠車車︱三大超獵奇冷知識　選美落敗會被煮　還可做成雪糕？
《天竺鼠車車》遇上《龍貓》貓巴士！網民自製梗圖引發世紀難題
數據分析《天竺鼠車車》爆紅秘密！2分40秒影片網民睇足半個鐘？

延伸閱讀：

好羨慕！老闆豪灑近8億給員工當禮物 36歲秘書爽退休

美洲豹咬鱷魚頸強行拖入叢林 畫面震撼網民：竟能如此輕鬆

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。