日補習社月台路軌旁廣告　籲考生「往前邁進」　網民：要跳軌嗎？

撰文： 向樂高 最後更新日期： 2021-02-01 08:00

冬天都是日本學生準備升學考試的重要季節，各大補習班的宣傳資訊可謂如火如荼。日本最大型補習社「代代木補習社」最近亦發布了鋪天蓋地式的課程廣告，更極大手筆地張貼於各大鐵路車站。但不知道是手民之誤還是安排過程出現問題，不少網民發現在各大車站月台上，都出現了將呼籲考生覺得不行了，就「往前踏出一步吧」的宣傳語句，由於宣傳品出現的位置極接近路軌，即時變成笑話，有網民留言問：「要跳軌嗎？」

代代木補習社近日的廣告若起爭議，標柱上的宣傳句子是：「致各位考生：當你覺得『我不行了』的時候，只要再踏前一步就能到達終點了。」（twitter@tsugumi_none）

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「代代木補習社」最近一則廣告出現「爭議內容」，成為了日本twitter的熱門話題。事緣該補習社近日發表了冬季最新廣告，內容為「致各位考生：當你覺得『我不行了』的時候，只要再踏前一步就能到達終點了」。雖然聽上去是相當勵志的宣傳語句，然而問題在於語句張貼的位置，竟在地鐵主要車站中極為接近路軌的柱子或宣傳版上，結果看完語句後，卻發現路軌就在旁邊，令心不禁產生又心寒，又覺搞笑的感覺。

有網民將這幅怪異非常，卻又令人忍俊不禁的圖片上載至twitter，隨即引來極大迴響，不少網民紛紛表示曾在其他車站看到了類似的情況，「這則廣告很好呢，完美地反映了教育制度對學生有多壓迫」、「是叫學生尋求『真正』的解脫吧（笑）」。更有人表示「如果最近的學生跳軌自殺個案上升，警察們就知道是誰的陰謀了吧」。

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