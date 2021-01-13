肺炎停課惹禍？日小學生打機偷父母信用卡課金　最癲豪碌過百萬！

【新冠肺炎／課金／打機／手遊】近年手機遊戲的興起，間接亦促成了「課金」（遊戲內付費）的風潮。日本近年屢次發生小學生偷用父母信用卡瘋狂課金的事件，而近日愛知縣更收到了大量父母求助，表示被子女偷信用卡失控地課金，甚至有家長損失「7位數」，達到200萬日圓（約14.9萬港元）！

近年不少人沉迷手機遊戲，部份青少年更偷取家人的信用卡或微信「課金」，金額更大得驚人。（資料圖片）

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根據《朝日新聞》報道，日本愛知縣縣政府早前發現過去１年消費者商談熱線接到大量家長的求助，與小學生有關的佔了88宗，是2019年同期49件的1.9倍。而在一眾求助的家長中，最誇張的被子女偷用信用卡狂碌200萬日圓（約14.9萬港元），全部用來打機課金！

日本因新冠肺炎疫情而安排學校停課，有學生在家中沉迷手機遊戲，亦導致了不少課金相關的問題。（GettyImage）

出現這種情況，報道認為最大原因是肺炎疫情導致臨時停課，造成孩子們打電動的機會增加，濫用父母信用卡課金的風險亦相應激增。有關報道引來網民激辯，有人認同肺炎疫情導致孩子在家時間增加而催行相關事件，但更多網民認為教育子女的責任全於家長，孩子做出不當行為，亦不應諉過他人。

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