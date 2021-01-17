屋企裝修好嘈　學生鄰居留字條提窩心要求　3萬網民讚：前途無限

在家工作的日子遇上鄰居大裝修，很多人一定感到很困擾。昨日（15日）有台男表示，本周家中開始進行裝修工程，沒想到門口竟被鄰居貼了一張字條，台男起初以為工程的噪音引起鄰居不滿被投訴，原來字條是由1個正準備應試的學生所寫，台男直言第一次遇到這種暖心情況，讓他感動不已，「真的是千金難買的好鄰居啊」！帖子發布不足一天已引來三萬網民盛讚，指學生「一定考中榜首」！

台男屋企裝修，住12樓的鄰居是1名準備應試的學生，對方為免受噪音滋擾，在台男家門口留下貼心紙條提出窩心建議。（Gettyimages）

台男昨日在facebook群組「爆廢公社二館」發帖，分享指自己家住15樓，在家中開始進行裝修工程的第4天，他發現門口被貼上一張字跡漂亮的字條，最初還以為自己被投訴拆除工程製造噪音，想不到原來字條內容相當貼心，還提出這個建議讓他萬分感動。

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點圖細閱字條內容▼▼▼

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原來這名窩心鄰居是1名正準備應試的學生，並住在12樓，由於考生會長時間留家讀書學習，溫習時間難免會與施工時間重疊，故學生寫字條給樓主，禮貌地詢問何時會有較大的工程噪音，以便離家到別處念書。學生請樓主在字條背面回覆日期，並投入其12樓信箱，最後更預祝樓主「在新裝潢好的家中快樂地生活，平安健康」。

網民大讚學生前途無限▼▼▼

網民看到台男的分享後都大讚學生很有禮貌，帖子一出不足24小時，已瘋狂引來逾3萬個讚好，「這麼斯文的年輕人前途無限」、「字也好美哦」、「這孩子用詞遣字都恰到好處、字也工整，一定能高中理想學校的！」、「爸媽教得好」，不過也有網民有感而發，指自己也曾做過類似的事，好言詢問施工的屋主，卻被對方反嗆「關你屁事，我家施工時間不是我可以掌握的，我也都是配合工班」，最後那名惡言相向的屋主被其他人檢舉了。

（爆廢公社二館）

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