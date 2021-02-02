已婚主管突過數1萬：去買靚衫！台女嚇呆婉拒　嘆毀單純師徒關係

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-02-02 10:00

面對職場性騷擾，有人或會為了保住飯碗而啞忍，最近有台女在網上分享自身經歷，指原本很尊敬的主管突然相約她吃飯，又無故轉帳給她1萬台幣（約2800港元），稱「去買些漂亮衣服吧」。台女指主管已為人夫，過去沒有踰矩的行為，但今次卻「毀了我們單純的師徒關係」，不知應如何處理。

現年26歲的事主發帖，指40多歲男主管日前突然過帳給她1萬台幣，擔心對方心懷不軌。（劇照《我要準時下班》）

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26歲女事主在Dcard討論區發帖，表示其40多歲男主管已有家室，育有2個小孩，一直用心教導她，也沒有任何踰矩行為，「我一直都抱持感恩的心，把他當尊敬的師傅」。她指，主管一早知道她有男友，公司另有2名女同事，主管慣常稱呼3人為「小美女」，加上主管日前透露離職意向，因此當她收到相約吃飯的邀請時，以為只是道別，便不疑有他答應了。

不久，主管突然傳訊息給事主，表示「我在妳卡裏打了10k，去買些漂亮衣服吧。放心，我們之間所有的事情，不會有第3個人知道」，事主頓時大嚇一跳，立即將款項歸還，又不敢告訴男友此事。

▼▼▼按圖即看已婚主管與事主短訊內容▼▼▼

事主心痛表示，「為什麼要毀了我們單純的師徒關係……覺得難過」，本想在工作上多向主管學習，但經歷此事後已不知如何面對他，不禁慨嘆「長愈大，愈發現世界有很多我不知道的黑暗」。

帖文引來網民討論，不少人看過短訊內容後直斥該主管「惡心」、「噁男」，更指他約事主吃飯的地方是情侶看夜景勝地，「主管對妳有意思，想納妳為妾（小三），建議妳最好不要去」、「他就是想找小三而已，在測試妳能接受到何種程度」、「還好妳立即退錢回去」。

許多人勸事主盡快離職，並應該提醒另外2名女同事，「不要跟主管單獨共處同一個地方」、「都有老婆小孩了，還要約小自己10多歲的下屬去看夜景？」惟事主最後留言，稱自己很喜歡該份工作，因此暫時不想揭發事件。

（Dcard）

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