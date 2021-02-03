宜家IKEA「頹廢熊」爆紅　不想努力、無腰骨　網民鬥擺hea爆姿勢

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【頹廢熊／懶熊】大名鼎鼎的IKEA（宜家家居）旗下雲集了各國頂尖的設計師，卻常常在玩偶設計方面遭取笑品味古怪，其中日本IKEA有1隻熊公仔意外爆紅，成為極多twitter網民的談論對象，原因竟是這隻啡熊樣子極度頹廢厭世！「頹廢熊」擄獲了一眾網民的歡歡心，不少人購入後大肆「惡搞」，令它擺不想努力、無腰骨等各種爆笑情境。

近日在網絡上爆紅的Ikea懶熊。（Twitter@Ikipooh）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話提起IKEA的「名產物」，不得不提經常成為網民話題、極具fail氣質的奇怪公仔，不少人會聯想到紅極一時的鯊魚公仔，而日本IKEA近日又有「全新力作」，推出了高達1米、有着厭世表情、永遠都趴着、看似懶洋洋的粽色肥熊！

由於肥熊的表情實在過於厭世，外加擁有永遠都無法挺直的腰身，意外地得到了廣大日本網民的喜愛！推出短短數天已火速成為日本twitter的熱搜標籤，更引來一眾網民腦洞大開的惡搞。

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網民普遍都覺得懶熊很可愛，很多人紛紛表示「這不就是我平常看電視配啤酒的模樣嗎」，更有人表示「誰想到一個幾乎沒有什麼誇張設計的熊娃娃竟然會這麼紅，不得不佩服IKEA的創意呢」。

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