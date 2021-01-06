東京澀谷純白IKEA限定熱狗都有8種？帶你睇勻全6層同香港有乜分別

沒想到今年IKEA還玩這一手！看到照片，大家可能就明了，那個藍白色的IKEA，那個平常在我們心裏是鞋盒樣子的IKEA，啪！變了！實際上，在今年6月，IKEA就已經在東京原宿做出了這種「顛覆式」的改變——大落地窗與大量運用純白色系，傳統經典的藍黃色被縮減到最小。

IKEA把原宿店與新開的澀谷店叫做「都心型」店鋪，同時也是全球範圍內的第一、第二家試點店。它們有什麼不同之處？我們今天來跟著幾個YouTuber和日本記者的實地走訪影片，一起來看看吧！不得不說，改了模式後的IKEA，相比於之前的藍盒子來說，真是幾何級的顏值提升！

東京澀谷IKEA新店變身純白店面 看看更多店內照片及相關宣傳品（點圖繼續閱讀）👇👇👇

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不論是最新開張的澀谷「都心型」門店，還是宣布落幕的雜誌，我們始終能看到的是IKEA不斷在匹配不同時代人們的需求，不斷在通過理解現代人需求的同時推廣自己的生活方式的經營理念。

美好的事物在完成使命時需要告別舞台，為新生的美好提供空間與機會，這是IKEA的美學邏輯。都心型店與雜誌，是新舊的交替，也是IKEA貫徹自己生活美學的具體表現。這個已經77歲的企業，不斷更新，來匹配現代人們的生活理念，提供給他們生活美學的更好選擇。

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