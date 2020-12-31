雞排妹與診所互告風波　對方祭出秘密武器：我們還有你以前的醜照

雞排妹（鄭家純）日前向醫美診所提告侵害肖像權，她今在律師陪同下召開記者會，向元和雅求償150萬元，並要求對方下架其在高雄分店的代言照片，雞排妹指出對方不但對她人身攻擊，還威脅她要公開她以前的醜照，讓她忍不住直呼：「該不會下期週刊封面就是我？」

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雞排妹18歲時在元和雅接受兩次抽脂手術，雞排妹表示，當時合約有寫明照片要用在刊物或雜誌，並非用在診所看板，沒想到日前經過網友告知，她才發現自己的照片被使用在元和雅高雄分店的廣告看板上，她屢次反映希望診所把照片看板拿下，對方不但態度敷衍，還和周刊聯手，指她紅了就過河拆橋，她才決定開記者會提告。

雞排妹表示，新聞曝光後，該診所執行長還在朋友圈貼文寫：「笑死人，自己當初不花錢來找我們抽脂，當初看妳胖醜都不說妳，診所還有妳以前的醜照，來告我啊！」讓她感覺自己備受威脅：「會不會下星期周刊封面就是我躺在手術台的醜照？難怪很多受害者不敢出面，因為被恐嚇。」

元和雅對此則發出聲明，指雞排妹8年前簽的合約同意診所得以永久使用手術完成的形象照，高雄的廣告看版是合法使用，也澄清沒有要散布醜照等情事，呼籲雞排妹謹慎發言。

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