家人面前旁若無人與女友親熱　港男嘆細佬話極唔聽：睇到好尷尬㗎

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-02-03 23:00

家中本應是最能放鬆的地方，但若家人「唔識做」，身處在家也可以非常難受。有港男於討論區發文，指弟弟每次帶女友返家晚飯後，一家人一同看電視時，總會與女友旁若無人般「攬攬鍚鍚」，令他看得非常尷尬。他大呻已多次勸弟弟情到濃時可進房內二人世界，惟對方並無理會，不少網民得知情況紛紛提出抵死應對方法，又笑言樓主只是「葡萄」弟弟有親熱對象。

有港男發文大呻，指弟弟與女友會在家旁若無人親熱，他看到時總會感到尷尬。（《原諒他77次》劇照）

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「好睇唔順眼，又迫住要睇！」該名港男早前於香港討論區發文，指每個周末弟弟也會帶同女友回家晚飯，用膳過後一家人坐於客廳看電視休息時，弟弟卻會當眾與女友親熱。樓主指弟弟與女友旁若無人，「兩個攬到實一實，四目交投就打茄輪」，未有考慮家人感受。

他曾因親熱問題勸告弟弟，着對方情到濃時可返回房間，「人哋睇到好尷尬㗎」，不過對方每次答應後也敷衍了事，下次晚飯又再於客廳上演親熱戲碼。他續指，每次父母遇到這種畫面也會「睇到笑」，並順勢追問弟弟何時結婚，認為兩老未有介意，但他卻希望找到令弟弟及其女友「行為檢點啲」的方法。

樓主直言曾勸弟弟情到濃時可進房，惟對方未有理會。（《原諒他77次》劇照）

帖文引來網民討論，不少人向樓主提出應對弟弟與女友的抵死方法，有人認為他可在家中展示不修篇幅的一面，以此「嚇怕」對方，或做出令對方感尷尬的行為，「喺佢哋面前着孖煙通，遞高隻腳批腳皮，修剪鼻毛」、「一見佢哋錫，即刻全部人停晒手望住佢哋，為佢哋打氣」、「擔張櫈仔坐喺佢哋前面做第一排觀眾」。

亦有人笑指情侶之間親吻本屬平常事，根本不須忌諱，樓主感尷尬只因1個原因，「我覺得你係一個字！酸！」、「全屋得你食自己，得你睇唔過眼」、「錫啫，父母都睇得，做咩你睇唔得？」。

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