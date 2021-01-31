男友買模特兒前度寫真集贈品日曆放枱頭　港女嬲爆反遭趕走兼分手

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-01-31 19:00

前度問題是許多情侶之間的地雷，有港女就於討論區發文大呻，稱男友近日購入寫真集，而主角竟是其前度女友。她直接向男友表示不滿，但對方卻解釋是「支持下」，又認為她發脾氣反應過激，因而將她趕出家門，並提出分手。帖文引來網民熱議，不少人認為港女「分得好」，指男友處理此事手法極差，未有尊重她。

有港女抱怨指男友近日購入模特兒前度的寫真集，提出不滿反被趕走及分手。（《前度》劇照）

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該名港女於Dcard討論區以「如果你男朋友買咗ex嘅寫真集」為題發文，指男友的前度為「私影model（模特兒）」，近日推出了寫真集。她發現男友不但購買了寫真集，更將附送的日曆放於桌上，因而感到不滿。

兩人因寫真集爭執，男友解釋自己購買只為「支持下」，認為港女反應過大，「佢話我嬲係唔啱，唔應該發脾氣，話怕咗我，要分手」。後來男友更將她趕出門口，「佢開住大門，笑住話要請我走」，最終二人分手收場。

港女指從沒阻止男友買寫真集，但不能接受主角是其前度。（《前度》劇照）

港女指，自己沒有阻止男友購買寫真集，惟不能接受主角為男友的前度，「我冇嬲過佢買其他人嘅，我哋都有一齊睇過，但係ex呢下，我真係唔明」，又不禁詢問一眾網民：「我唔知自己係唔夠大方定點，去到要俾人嬲返轉頭？」

不少網民看過她的經歷紛紛留言，直指男友的行為毫不尊重，但認為及早發現相處不合而分開也是好事，「就算啱定錯都唔係趕人出門，以為自己好型？自己做咗啲行為令人唔鍾意，仲嬲返轉頭」、「我覺得佢買係冇問題，但佢要預咗現任有機會嬲，佢處理得唔好」、「除非女朋友講到明唔介意，唔係點解唔互相尊重下避嫌，始終前女朋友係一樣好令人尷尬嘅關係」。

亦有網民認為，男友或早已想分手，寫真集只是導火線，「佢身有屎，趁你發爛渣之前發你爛渣」、「佢有可能係想分手又唔想做開口嗰個，覺得由你講就唔使自己做衰人」、「佢心虛啫，分得好」。

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