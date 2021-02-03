《女神降臨》作者親自Cosplay女主角　還原度仲高過韓劇版文佳煐

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-02-03 12:30

韓國人氣網路漫畫《女神降臨》紅遍亞洲，近日翻拍成電視劇，也成功引爆話題度。漫畫原作者貓咪（야옹이，Yaongyi）因為有著絕美臉蛋與不科學的S曲線身材，被狂讚根本是漫畫女主角「任朱靜」原型，她2日於IG曬出了親自COS朱靜造型的照片，還原度超高，立刻引起了熱議。

貓咪2日在IG曬出了三段對著鏡子自拍的短片，影片中可看到她完美還原了《女神降臨》朱靜的招牌造型，身穿粉色緊身上衣，搭配了緊身牛仔褲，背上小型側背包，髮型也跟漫畫中一模一樣，她也在內文寫下「朱靜LOOK」，看得出來對COS的成果相當滿意。

點圖比較《女神降臨》原作、文佳煐版及貓咪親自Cosplay的照片👇👇👇

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作者COS朱靜的影片上傳後，引發韓網一片熱議，網友紛紛稱讚「腰跟骨盤的曲線太狂了」、「其實作家LOOK就是朱靜LOOK」、「根本就是朱靜本人！」、「現實版任朱靜」、「真的可以說是從漫畫走出來的」。

事實上，在《女神降臨》電視劇播出後，成功又為漫畫帶起另一波熱度，貓咪也因此接受了不少訪問，先前在被讀者問到「作者在創造朱靜時是不是以自己為原型」時，她也大方給出回答，表示：「雖然不是，但可以算是融合了我喜歡的元素，例如我平時追求的風格、我覺得很漂亮的妝感，所以才會給人跟我很像的感覺。」

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