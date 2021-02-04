渣男吃火鍋趕打傳說手遊排位　遺下女友回民宿：沒錢就留下洗碗

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-02-04 22:00

打機玩遊戲與女友之間必須取得平衡，否則容易加入渣男大軍！台灣有女生在fb抱怨，日前和男友外遊吃火鍋時，吃了不到30分鐘就大罵她吃得慢浪費時間，更規定她3分鐘內吃完，一夠鐘真的馬上走人，遺下身上沒有銀包的她，走人後更打電話說「在打傳說（對決）排位沒空」，叫女友沒錢就洗碗。幸好後來台女遇到暖心店員幫忙，她後來提出分手，但又考慮多給男友1次機會。網民看完整個經過後都叫台女盡快「放生」，更怒稱男友這麼愛排位，可以給個「牌位」他。

台女和男友外遊吃火鍋，未料對方只顧打手遊。（示意圖／Getty Images）

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台灣有女生在fb群組「爆料公社」分享，自己的獅子座男友「超級無敵沒耐性」，每次吃飯時男友吃下第一口就會開始催她吃快點，「你怎麼吃這麼慢？可以吃快點嗎？」、「你要吃這麼慢，下次我就不等你了！」逼得她盡量吃快點，一般吃飯要花30分鐘，如果吃火鍋會更久，男友大約10至15分鐘就吃完。

日前他們出遊時其中一餐正好去吃火鍋，正常都會慢慢煮慢慢吃，樓主先告訴男友會吃得慢一點，要男友答應等她吃完。殊不知只過了20分鐘，男友已經吃完，因為他怕麻煩不喜歡將火鍋料分開煮，吃火鍋時習慣一次將所有食材倒進去。不過樓主覺得這樣吃湯會弄髒，還是將菜和肉分開煮。

結果男友只等了5分鐘就罵樓主在浪費時間：

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樓主心想明明情侶外遊是開心事，但卻落得被遺在餐廳的下場。最後有名男店員見到她在哭，過去問發生什麼事，樓主告訴他經過後，竟主動幫她付錢，還多給了她500台幣搭車回民宿，更好言安慰，「當下感動到不行，1個陌生人都可以對我這麼好，為什麼男友不行？」樓主最後跟店員交換了Line，稱回去後一定會還錢。

回到民宿樓主再看到傻眼一幕，男友竟然還在床上打手遊，「完全不關心一下我怎麼回來」。樓主因為太失望，最後和男友討論時，他竟然說在打手遊「排位很重要，我會掉星星」，自己快升階所以要趕住一口氣升上去，樓主大呻男友每次見面都只是想性交，出門拍拖更一直在打傳說對決，氣得怒提分手。

台女氣得和男友提出分手。（fb群組「爆料公社」圖片）

樓主透露男友後來承諾願意改過，希望多給1次機會，令她心裏天人交戰。不過，網民看完經過後，意見完全一致認為要果斷「放生」，甚至有留言指樓主是否愛被虐才能一直忍受，「是我的話，直接分連民宿也不回了」，甚至有人說應送「牌位」給男友。其中更有不少網民建議樓主考慮一下那名伸出援手的男店員，「有考慮男店員嗎？比你的渣男友好1萬倍」。

網民建議放生：

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