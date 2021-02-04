美國熊貓玩雪被鏡頭拍下　表演「反肚」滑斜坡　爛玩片段笑爆網民

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-02-04 06:00

慵懶大熊貓都有貪玩一面！美國疫情嚴重導致不少設施關閉，其中史密森尼國家動物園（Smithsonian's National Zoo）仍未開放，但就在網上放了大熊貓鏡頭「Giant Panda Cam」直播，意外拍下大熊貓竟然躺在雪地玩「滑梯」的情況，令網民大呼可愛！

大熊貓美香（左）和添添（右）被熊貓鏡頭拍下玩雪畫面。（Smithsonian's National Zoo圖片）

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22雌性大熊貓美香（Mei Xiang）和23歲雄性大熊貓添添（Tian Tian）在中國出生，現時居於華盛頓特區史密森尼國家動物園（Smithsonian's National Zoo），牠們日前在雪地上玩耍時被拍下，引來當地電視台及網上關注，全因太療癒了。

慵懶熊貓都玩雪：

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熊貓被園內的「熊貓鏡頭」拍到在玩雪，與懶洋洋的形像不同。影片所見，熊貓肚臍朝天躺在雪地上，然後緩緩滑下斜波，畫面相當紓壓，最搞笑是滑下去後，牠又再次爬起身，拖住笨重身軀慢慢走回小斜坡上，回到高處又躺下滑多次，之後又走到雪地不停滾來滾去，融化不少網民的心，大呼可愛之餘，又稱「我下輩子想做熊貓」。

熊貓寶寶小奇蹟：

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史密森尼國家動物園，因為疫情關係，動物園至今仍未開放，但會在網上開放大熊貓鏡頭「Giant Panda Cam」，讓公眾直擊熊貓生活。美香和添添去年8月誕下1隻貓貓寶寶小奇蹟（Xiao Qi Ji），在當地相當受歡迎，更頻頻在網上發布牠的生活照，讓無法入場的民眾睇相「止渴」。

（綜合）

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