美國4歲男童入森林玩　帶「新朋友」回家嚇親媽媽　網民：好可愛

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-02-03 07:00

看來小孩帶小貓小狗回家已經不夠「睇頭」了！日前美國1名媽媽在facebook貼出4歲兒子和「新朋友」的照片，竟然是1隻小鹿。媽媽接受外媒訪問稱，她們一家早前去度假，發現兒子帶了隻鹿想入門，嚇得她不知所措，兒子想餵小鹿吃麥片，還幫牠改了名。不過她告訴兒子要帶小鹿回森林，好讓鹿媽媽找到牠，網民看完照片後大呼「好可愛」，又好奇為什麼小鹿這麼信任小男孩。

美國4歲小男孩從森林帶了新朋友回度假屋，竟是隻小鹿。（「Stephanie Brown」fb圖片）

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美國媽媽Stephanie Brown早前在fb分享照片，只見她4歲兒子Dominic竟帶了1隻小鹿回家，畫面一點違和感都沒有，鹿子非常淡定，小男孩更是一臉自信，像是認識了很久的老友，已吸引逾3萬網民點讚。

Stephanie Brown接受外媒訪問時透露，她們一家早前到維珍尼亞州仙納度國家公園（Shenandoah National Park）附近度假，1月26日準備回馬薩納滕（Massanutten）時，Dominic自己走到森林認識到「毛茸茸」的新朋友。她當時正在清理雪櫃，聽到有人在門口地墊上擦靴子的聲音，估到是兒子玩耍後回來。

她探頭去看時，發現兒子身邊有隻小鹿，「就像對他來說沒什麼奇怪似的」，兒子正清理自己的小靴，準備帶鹿入屋。Dominic稱已經幫小鹿改了個超級英雄名字「Flash」（閃電俠），媽媽問他在哪兒找到小鹿時，Dominic說是牠自己跟來的，又想拿麥片給小鹿吃。

媽媽驚訝兒子和小鹿很友好。（abc新聞截圖）

Stephanie承認當下不知所措，兒子真的想帶小鹿入屋玩，他和小鹿好像很喜歡對方，表現得像好朋友一樣，不過家人不可能讓他收留1隻鹿當寵物。她當時想到要拍下這一幕，很自然地慢慢拿起相機，拍照後她就叫Dominic帶小鹿回森林，好讓牠回到真正的家，因為鹿媽媽可能在找牠。

外媒笑言可能是Dominic身上的睡衣有紅鼻子馴鹿Rudolph的圖案，因而吸引到小鹿埋身。照片更融化了萬千網民的心，大讚照片很可愛，「看起來很高興認識到新朋友」，又好奇小鹿看起來很信任男孩，「看起來他們很了解對方」。

（綜合）

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